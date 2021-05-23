Гинцбург рассказал о проявлениях постковидного синдрома у привитых

По словам директора центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, последствия постковидного синдрома у привитых людей при заражении COVID-19 будут минимальными. Об этом информирует ТАСС.

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Гинцбург уточняет – после вакцинации воспалительный процесс протекает в носоглотке. Ученый пояснил, что постковидный синдром возникает, если у возбудителя есть возможность опуститься в легкие или распространиться по всему организму, пишет Газета.ru.

Россияне не доверяют ученым, а власти не стремятся убеждать население прививаться от коронавируса, заявил в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заведующий отделом медицинской психологии научного центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов.

«Никто не виноват в том, что наш Минздрав не создает экспертное сообщество, которое давало бы рекомендации, как пропагандировать вакцинацию... Мы знаем, что основная реакция на стресс – это отрицание. В данном случае этот вирус невидимый. Если был бы пожар, мы бы реагировали. У кого-то знакомые болеют и умирают, у кого-то чисто статистически нет таких знакомых. Среди тех, кто переболел, большое ощущение, что у них появились антитела и теперь вакцинироваться вообще не нужно. Такие мы бесшабашные», - отметил Ениколопов.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗаболеваниеВакцинацияКоронавирусАлександр Гинцбург
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