Эпидемиолог рассказала о сроках развития постковидного синдрома
Постковидный синдром развивается в течение 3-24 недель после острой фазы заболевания или выписки из больницы. Об этом рассказала замдиректора по клинической работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева в интервью РИА Новости.
По словам специалиста, чаще всего симптомы постковидного синдрома наблюдаются через четыре недели, отмечает RT.
Плоскирева подчеркнула, что при бессимптомном течении болезни постковидный синдром может появиться спустя месяц после заражения, сообщает РЕН ТВ.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,4 млн+22 866 / сут.
Умерли
165 тыс.+787 / сут.
Выздоровели
5,8 млн+15 669 / сут.
- Эпидемиолог рассказала о сроках развития постковидного синдрома
- Каждый пятый россиянин планирует не работать после 55 лет
- Глава ОКР рассказал о флаге и музыке России на зимней Олимпиаде-2022
- Британский профессор предсказал будущее коронавируса
- Более 50 авиарейсов задержали в Сибири из-за густого тумана
- Россияне стали экономить на похоронных услугах
- В Роскачестве рассказали, как бороться с обманом в кассовых чеках
- Врач рассказал о легких симптомах коронавируса
- РИА Новости: ВМФ до конца года получит сразу три АПЛ
- Посол РФ в Берлине оценил влияние соглашения США и ФРГ на завершение «Северного потока 2»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru