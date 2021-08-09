Эпидемиолог рассказала о сроках развития постковидного синдрома

Постковидный синдром развивается в течение 3-24 недель после острой фазы заболевания или выписки из больницы. Об этом рассказала замдиректора по клинической работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева в интервью РИА Новости.

По словам специалиста, чаще всего симптомы постковидного синдрома наблюдаются через четыре недели, отмечает RT.

Плоскирева подчеркнула, что при бессимптомном течении болезни постковидный синдром может появиться спустя месяц после заражения, сообщает РЕН ТВ.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: Главное управление региональной безопасности Московской области
ТЕГИ:БолезньВрачиКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры