Вирусолог оценил вероятность одновременного заражения гриппом и COVID-19

По его словам, вакцина от гриппа не защитит от коронавируса, а неспецифические эффекты вакцин от других заболеваний на COVID-19 пока слабо изучены, поэтому необходимо прививаться теми вакцинами от коронавируса, что сейчас есть.

«Вакцина – иммунитет приобретенный и иммунитет специфический. Он будет направлен против того микроорганизма, на который была нацелена вакцина. Одно не защищает от другого. Конечно, каких-то неспецифических эффектов нельзя исключать. Некоторое время назад рассуждали на тему, что вакцина БЦЖ от туберкулеза тренирует иммунитет, и это хорошо для встречи с коронавирусом, и человек будет лучше защищен. Но это остается предметом исследований и гипотез, поэтому рассчитывать на это не приходится. Только на те вакцины от коронавируса, которые есть. Это сработает, а остальное – нет», - отметил эксперт.

Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» сравнил эффективность «ЭпиВакКороны» и «Спутника V».

