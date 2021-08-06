Вирусолог оценил вероятность одновременного заражения гриппом и COVID-19
Алексей Аграновский поспорил в эфире НСН с выводами кардиолога Заура Шугушева насчет того, могут ли ужиться в организме человека два вируса.
Двойные инфекции встречаются достаточно редко, но исключить возможность заразиться одновременно гриппом и коронавирусом нельзя, заявил вирусолог Алексей Аграновский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН». Так он прокомментировал заявление кардиолога Заура Шугушева, что коронавирус не способен поразить организм человека, пока тот болеет гриппом,
«В силу каких обстоятельств грипп должен защищать от совершенно другого вируса? Возможно, речь идет о том, что активируется врожденный иммунитет. Так может быть. Но вопрос достаточно неясный. Двойные инфекции достаточно редко встречаются, но исключить этого нельзя. Кроме активации врожденного иммунитета я не вижу других вариантов, как грипп может защитить от коронавируса. Антитела, которые образуются у больного гриппом, будут неспецифичны коронавирусу. Заражаться гриппом, чтобы не болеть коронавирусом - вряд ли хорошая идея», - отметил ученый.
По его словам, вакцина от гриппа не защитит от коронавируса, а неспецифические эффекты вакцин от других заболеваний на COVID-19 пока слабо изучены, поэтому необходимо прививаться теми вакцинами от коронавируса, что сейчас есть.
«Вакцина – иммунитет приобретенный и иммунитет специфический. Он будет направлен против того микроорганизма, на который была нацелена вакцина. Одно не защищает от другого. Конечно, каких-то неспецифических эффектов нельзя исключать. Некоторое время назад рассуждали на тему, что вакцина БЦЖ от туберкулеза тренирует иммунитет, и это хорошо для встречи с коронавирусом, и человек будет лучше защищен. Но это остается предметом исследований и гипотез, поэтому рассчитывать на это не приходится. Только на те вакцины от коронавируса, которые есть. Это сработает, а остальное – нет», - отметил эксперт.
Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» сравнил эффективность «ЭпиВакКороны» и «Спутника V».
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