Вирусолог: китайская вакцина поможет России «закрыть дыру»

«На самом деле, это аналог российской вакцины «Спутник». Эта вакцина основана на аденовирусе пятого серотипа. То есть она такая же, как второй компонент «Спутника V». Насколько я понимаю, у нас ее зарегистрируют, чтобы, наконец, закрыть дыру. Потому что мы произвели до сих пор очень мало вакцин в России. И поэтому у нас процент вакцинации намного ниже, чем в странах Западной Европы. У нас первой дозой уколоты максимум 25% населения. А надо же двумя дозами! А двумя дозами – всего 16-17%. В Великобритании – уже 60% двумя дозами. Именно поэтому эпидемия у нас сейчас не замедляется. И фактически нет заметного снижения заболеваемости. А это наслаивается еще и на вариант “Дельта”», - объяснил специалист.

Нетесов рассказал, почему для регистрации на территории России из всех зарубежных вакцин была выбрана именно «Конвиденция».

«Ее никто не выбирал. Здесь выбирает не Россия, здесь выбирает производитель вакцины - хочет он ее регистрировать в России или нет. Была достигнута договоренность с «Петроваксом» (компания, которая будет производить китайскую вакцину в РФ – прим. НСН) насчет регистрации, и слава Богу. Дело в том, что, насколько я понимаю, далеко не все производители вакцин хотят регистрироваться в России. Представьте себе вот какую ситуацию: у того же «Пфайзера» имеется заявок на 2,5 года вперед. Зачем ему тратить миллионы на регистрацию своей вакцины в России? Зачем?! В этом просто нет смысла», - отметил доктор биологических наук.

По словам эксперта, количество вакцинированных напрямую влияет на смертность от коронавируса, в том числе, и от индийского дельта-штамма.

«Если вы посмотрите на данные по всем странам, то увидите, что вспышка заболеваемости есть и в Соединенных Штатах Америки, и в Великобритании, и во всех странах Западной Европы. Потому что она вызвана новым вариантом вируса. Этот вариант индийский, называется «Дельта». И поскольку он намного сильнее размножается в организме, то остановить его очень трудно. Его и в России не могут остановить. Нигде! Но дело в том, что при большой степени вакцинации в Великобритании при сильном росте заболеваемости вообще не растет смертность. Это происходит из-за того, что люди защищены вакциной. А у нас нет», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».