Вирусолог: китайская вакцина поможет России «закрыть дыру»
Для того же Phizer нет смысла тратить миллионы долларов на регистрацию препарата в России, а российских вакцин не хватает, объяснил Сергей Нетесов.
В России большая нехватка вакцин, и «Конвиденция» поможет «закрыть эту дыру», заявил доктор биологических наук, заведующий лабораторией вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ) Сергей Нетесов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН». Так он прокомментировал информацию, что в России могут одобрить китайскую вакцину от коронавируса «Конвиденция».
«На самом деле, это аналог российской вакцины «Спутник». Эта вакцина основана на аденовирусе пятого серотипа. То есть она такая же, как второй компонент «Спутника V». Насколько я понимаю, у нас ее зарегистрируют, чтобы, наконец, закрыть дыру. Потому что мы произвели до сих пор очень мало вакцин в России. И поэтому у нас процент вакцинации намного ниже, чем в странах Западной Европы. У нас первой дозой уколоты максимум 25% населения. А надо же двумя дозами! А двумя дозами – всего 16-17%. В Великобритании – уже 60% двумя дозами. Именно поэтому эпидемия у нас сейчас не замедляется. И фактически нет заметного снижения заболеваемости. А это наслаивается еще и на вариант “Дельта”», - объяснил специалист.
Нетесов рассказал, почему для регистрации на территории России из всех зарубежных вакцин была выбрана именно «Конвиденция».
«Ее никто не выбирал. Здесь выбирает не Россия, здесь выбирает производитель вакцины - хочет он ее регистрировать в России или нет. Была достигнута договоренность с «Петроваксом» (компания, которая будет производить китайскую вакцину в РФ – прим. НСН) насчет регистрации, и слава Богу. Дело в том, что, насколько я понимаю, далеко не все производители вакцин хотят регистрироваться в России. Представьте себе вот какую ситуацию: у того же «Пфайзера» имеется заявок на 2,5 года вперед. Зачем ему тратить миллионы на регистрацию своей вакцины в России? Зачем?! В этом просто нет смысла», - отметил доктор биологических наук.
По словам эксперта, количество вакцинированных напрямую влияет на смертность от коронавируса, в том числе, и от индийского дельта-штамма.
«Если вы посмотрите на данные по всем странам, то увидите, что вспышка заболеваемости есть и в Соединенных Штатах Америки, и в Великобритании, и во всех странах Западной Европы. Потому что она вызвана новым вариантом вируса. Этот вариант индийский, называется «Дельта». И поскольку он намного сильнее размножается в организме, то остановить его очень трудно. Его и в России не могут остановить. Нигде! Но дело в том, что при большой степени вакцинации в Великобритании при сильном росте заболеваемости вообще не растет смертность. Это происходит из-за того, что люди защищены вакциной. А у нас нет», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Президент компании «Петровакс» Михаил Циферов сообщил, что «Конвиденция» показала высокую эффективность и безопасность после третьей фазы клинических испытаний. Как он сообщил «Интерфаксу», сейчас ожидается ее регистрация в России.
Ранее врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, почему в Европе не регистрируют вакцину «Спутник V».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,3 млн+23 508 / сут.
Умерли
160 тыс.+785 / сут.
Выздоровели
5,6 млн+14 893 / сут.
- СМИ: Талибы захватили телецентр на юге Афганистана
- Кудрин заявил, что Россия эксплуатирует старую и изжившую себя модель экономики
- Глава МИД Украины пригрозил России «камнями с неба»
- Заслуженный артист России Анатолий Рудаков умер из-за коронавируса
- Жителей Ростовской области обвинили в хищении у Минобороны
- Минэнерго предложило временно запретить экспорт бензина Аи-92 и Аи-95
- «Газпром» отказался бронировать допмощности для транзита через Украину
- Более 20 россиян вошли в рейтинг 500 богатейших людей мира
- В России могут одобрить китайскую вакцину от коронавируса
- Белорусская легкоатлетка Тимановская получила польскую визу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru