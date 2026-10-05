ПЕРВЫЙ СЛУЧАЙ И ОШИБКА

По данным Mash, 40-летняя Валентина из Самары купила два билеты по 35 тысяч рублей на выступление Йе для сына и его друга, это был подарок на день рождения. После отмены концерта девушка подала иск, по нему организаторам заморозили счета, после этого начали возвращать деньги. Пока женщина получила лишь 70 тысяч рублей за билеты, а еще ей должны 10% комиссии сервиса при покупке билетов и потребительский штраф. Именно по иску Валентины у агентства арестовали 115,5 тысячи на счетах.

Недавно Say Agency начали проверять по уголовной статье о мошенничестве в особо крупном размере. Покупатели массово подают иски по всей стране, требуют вернуть деньги, расходы на транспорт и отели, пишет Mash. С другой стороны информацию о внимании полиции опровергали в РБК. СМИ утверждает, что его источники в центральном аппарате МВД не подтверждают факт проверки, а сотрудники петербургского отдела не в курсе о следственных действиях в отношении организаторов.

Глава Say Agency Анна Субчева в интервью РБК назвала «единственную ошибку», допущенную при организации концертов. Если бы можно было вернуть все назад, договор с «Газпром-Ареной» был бы подписан заранее, заявила она. По ее словам, они полагались на «понятийные отношения», которые негласно приняты в индустрии.

Напомним, что концертное агентство Say Agency вечером 30 сентября выступило с заявлением о том, что «концерты YE в Санкт-Петербурге в запланированные даты состояться не смогут», подведя итог почти двухмесячным разговорам о приезде скандального американского рэпера в Россию.

До этого американское агентство Access Opera, которое выступает партнером концертного тура Канье Уэста, проинформировало, что артист в Санкт-Петербург не приедет.

Say Agency и петербургский стадион «Газпром Арена» 17 августа через соцсети сообщили, что рэпер выступит в России на этой площадке 10 и 11 октября. Была запущена продажа билетов. Однако затем «Газпром Арена» выступила с заявлением, что договор на аренду площадки не заключен, поэтому концерт не состоится. При этом Say Agency до сих пор утверждало, что концерты не отменены и все-таки состоятся.

БУДУТ ДОБИВАТЬ?

Официальное заявление организаторов концертов Канье Уэста в России о том, что они не состоятся 10 и 11 октября, кардинально меняет ситуацию с возвратом денег за билеты, объяснил в интервью НСН глава Союза потребителей России Алексей Койтов.

«Теперь однозначно всем покупателям, вне зависимости от акционности и прочих аспектов, должны вернуть деньги, если они это попросят. Кто-то может согласиться на какие-то новые даты, на новое место, но тем, кто обратится с требованием на возврат денег, им они должны быть возвращены. После того, как потребитель заявил требование на возврат денег, ему их должны вернуть в течение 10 дней», - отметил он.