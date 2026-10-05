Чемпионка России по художественной гимнастике Попова завершила карьеру в 19 лет

Чемпионка России по художественной гимнастике Анна Попова заявила о завершении спортивной карьеры. Об этом спортсменка сообщила в соцсетях.

«Сегодня я официально заканчиваю карьеру гимнастки… Художественная гимнастика для меня никогда не была просто спортом. Это мое детство, моя юность, моя жизнь и огромная часть меня. За плечами годы тренировок, сборов, соревнований, перелетов, слез, травм, побед и поражений», - написала гимнастка.

Попова указала, что продолжит выступать на концертах и спортивных шоу, принимать участие в проектах и проводить мастер-классы.

Анне Поповой 19 лет. Спортсменка - абсолютная чемпионка России 2023 года, двукратная чемпионка Игр БРИКС. В 2024 году Попова перенесла операцию на позвоночнике, известно, что ей установили четыре титановых позвонка.

Ранее завершили карьеру многократные чемпионки мира по художественной гимнастике сестры Дина и Арина Аверины, напоминает Ura.ru.

