Чемпионка России по художественной гимнастике Попова завершила карьеру в 19 лет
Чемпионка России по художественной гимнастике Анна Попова заявила о завершении спортивной карьеры. Об этом спортсменка сообщила в соцсетях.
«Сегодня я официально заканчиваю карьеру гимнастки… Художественная гимнастика для меня никогда не была просто спортом. Это мое детство, моя юность, моя жизнь и огромная часть меня. За плечами годы тренировок, сборов, соревнований, перелетов, слез, травм, побед и поражений», - написала гимнастка.
Попова указала, что продолжит выступать на концертах и спортивных шоу, принимать участие в проектах и проводить мастер-классы.
Анне Поповой 19 лет. Спортсменка - абсолютная чемпионка России 2023 года, двукратная чемпионка Игр БРИКС. В 2024 году Попова перенесла операцию на позвоночнике, известно, что ей установили четыре титановых позвонка.
Ранее завершили карьеру многократные чемпионки мира по художественной гимнастике сестры Дина и Арина Аверины, напоминает Ura.ru.
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