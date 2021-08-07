Эксперт назвала группы риска развития постковидного синдрома

Мужчины дольше болеют коронавирусной инфекцией, однако постковидный синдром чаще встречается у женщин. Об этом заявила заместитель директора по клинической работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева в беседе с РИА Новости.

«Факторами риска развития постковидного синдрома являются пожилой возраст, женский пол, тяжелое течение инфекции, наличие хронической сопутствующей патологии, а также оксигенотерапия в остром периоде болезни», — подчеркнула эксперт.

Вместе с тем Плоскирева отметила, что нет достоверных данных о гендерных различиях в течении COVID-19. Хотя, по некоторым данным, мужчины выздоравливают дольше.

