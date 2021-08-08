Врач рассказала, как диагностировать «постковидный синдром»

Кардиолог Юлия Лоцманова рассказала, как распознать «постковидный синдром». Об этом пишут "РИА Новости". По словам медика, выявить «длительный ковид» можно по уровням свертываемости крови и витамина D. Она уверена, что определенные симптомы COVID-19 и осложнения могут наблюдаться у переболевших пациентов на протяжении трех месяцев. Специалист отметила, что вовремя обнаружить признаки «постковидного синдрома» позволяют клинические анализы крови и мочи. Среди ключевых показателей при диагностике продолжительного COVID-19 Лоцманова назвала уровень свертываемости крови, электролитов и тропонина, гормонов щитовидной железы, а также витамина D.

Ранее врач назвал защищающую от коронавируса болезнь.



