Над регионами России сбили 199 украинских БПЛА
Дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили над территорией России почти 200 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом рассказали в Минобороны.
Отмечается, что ночью с 20.00 мск 4 октября до 08.00 5 октября военные ликвидировали 199 дронов.
Беспилотники сбили в Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской и Ростовской областях. Также дроны уничтожили над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, Черным морем.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в небе над столицей подавили девять украинских БПЛА, пишет Ura.ru.
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