Над регионами России сбили 199 украинских БПЛА

Дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили над территорией России почти 200 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом рассказали в Минобороны.

В Ростовской области водитель бензовоза пострадал после атаки БПЛА

Отмечается, что ночью с 20.00 мск 4 октября до 08.00 5 октября военные ликвидировали 199 дронов.

Беспилотники сбили в Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской и Ростовской областях. Также дроны уничтожили над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, Черным морем.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в небе над столицей подавили девять украинских БПЛА, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:ПВОМинобороныБеспилотники

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