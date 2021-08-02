«Нервы, мозг и мужская сила». Врачи объяснили, чем опасен «длинный COVID»
Последствия могут сохраняться весьма долго, рассказал НСН Владислав Жемчугов.
Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, какие осложнения могут быть при так называемом «длинном коронавирусе».
Главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко ранее сообщил, что при «длинном COVID-19» те, кто перенес заболевание, не могут в течение двух месяцев, а иногда значительно дольше, вернуть то качество жизни, которое было у них до болезни.
«Да, это факт. Такое встречается довольно часто. Есть два варианта «длинного COVID». Если болезнь переходит в хроническую форму, вирус сохраняется в организме и человек долго болеет. Но такое при коронавирусной инфекции бывает редко. Другое дело, что SARS-Cov-2 вызывает системное поражение всех сосудов, особенно мелких, и в органах, имеющих слабые места, происходит их повреждение. Осложнения длятся до тех пор, пока сосуды не восстановятся. Чувствительнее всего к недостатку кислорода и повреждению кровотока мозг, нервные волокна, ткани, сердце, а у мужчин еще и половые железы. Осложнения остаются надолго, а на какой срок - зависит от конкретного человека», - сказал Жемчугов.
По его словам, «длинный COVID» можно вылечить, но это может занять до полугода.
«Нарушения восприятия запахов могут сохраняться до полугода. Это связано с повреждением нервных окончаний и рецепторов. За полгода это вылечивается по определенной схеме, которую нужно индивидуально разрабатывать для каждого пациента. Нужно начинать лечение как можно раньше и как можно точнее», - подчеркнул врач-иммунолог.
Со своей стороны, директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов объяснил «Радиоточке НСН», что «длинный COVID» может развиваться не более, чем у 5% заболевших, при этом возраст здесь не имеет решающего значения.
«В большинстве случаев серьезные последствия возникают при тяжелом и очень тяжелом течении болезни. Речь идет о последствиях для дыхательной, сердечно-сосудистой системы и иммунитета. Если человек пережил «цитокиновый шторм», остался жив и смог пойти на поправку, то это тоже не может пройти бесследно. Учитывая, что у 5% заболевших коронавирусом тяжелое течение болезни, в этих пределах могут быть те или иные проявления «длинного COVID». Постковидный синдром встречается как у пожилых, так и у молодых. Возраст здесь не является единственным лимитирующим фактором. Все зависит от тяжести течения болезни, вирусной нагрузки и состояния иммунитета», - отметил директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций.
Он напомнил, что вакцинация предотвращает развитие тяжелых форм коронавируса, и назвал ее действенной мерой против «длинного COVID».
«А сообщения о том, что люди сильно заболевают или даже погибают после вакцинации, связаны с тем, что люди уже были инфицированы и пошли на вакцинацию, а это недопустимо. Вакцинация в момент заболевания инфекцией неприемлема», - подчеркнул собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее биотехнолог и специалист в области разработки вакцин Дмитрий Кулиш сообщал, что увеличение количества антител IgM в организме после перенесенного коронавируса может сигнализировать о развитии «длинного COVID».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,3 млн+23 508 / сут.
Умерли
160 тыс.+785 / сут.
Выздоровели
5,6 млн+14 893 / сут.
- Минэнерго предложило временно запретить экспорт бензина Аи-92 и Аи-95
- «Газпром» отказался бронировать допмощности для транзита через Украину
- Более 20 россиян вошли в рейтинг 500 богатейших людей мира
- В России могут одобрить китайскую вакцину от коронавируса
- Белорусская легкоатлетка Тимановская получила польскую визу
- Российский борец Сергей Емелин завоевал бронзу на Олимпиаде в Токио
- Российский гимнаст Аблязин стал серебряным призёром Олимпиады в Токио в опорном прыжке
- Пушилин: Украина не сможет существовать как государство
- Изобразивший «приступ коронавируса» пранкер получил более двух лет колонии
- Первого президента Киргизии Акаева задержали и доставили в Бишкек
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru