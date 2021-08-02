«Нервы, мозг и мужская сила». Врачи объяснили, чем опасен «длинный COVID»

Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, какие осложнения могут быть при так называемом «длинном коронавирусе».

Главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко ранее сообщил, что при «длинном COVID-19» те, кто перенес заболевание, не могут в течение двух месяцев, а иногда значительно дольше, вернуть то качество жизни, которое было у них до болезни.