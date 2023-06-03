«Ждать лета». В России назвали возможные сроки украинского констрнаступления
Украину от начала контрнаступления сдерживает погода. Оно может начаться летом, считает бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков. А в Польше утвержает, что Киев уже перешел в контрнаступление.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина собирается пойти в контрнаступление против России. При этом он не назвал сроков операции, пишет издание The Wall Street Journal.
«Мы твердо верим, что у нас все получится. Я не знаю, сколько времени это займет. Честно говоря, это может пойти по-разному, совершенно по-разному», — цитирует украинского лидера Газета.ru.
Низкий моральный дух граждан Украины может сорвать контрнаступление Вооруженных сил, сообщает National Review.
Состояние общества указывает на проблемы у главы государства Владимира Зеленского. Появились сообщения о том, что страна столкнулась с трудностями при вербовке и мобилизации солдат для контрнаступления. Это случилось на фоне потери Артемовска.
На Украине идет скрытая гражданская война, сообщил в YouTube-канале экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.
По его словам, конфликт внутри общества произошел из-за массовой мобилизации в стране.
«Мужчинам, которых заперли в концлагере имени Зеленского, не дают возможности сделать свободный выбор», — сообщил политолог.
Несмотря на тяжелую ситуацию для Киева западные страны настаивают на начале контрнаступления.
Так, глава госдепа США Энтони Блинкен во время визита в Осло заявил, что для возвращения Украиной ранее утраченных земель Киев должен провести удачную военную кампанию, передает РБК.
По его словам, цель, стоящая перед странами-членами Североатлантического альянса, заключается сейчас в том, чтобы контрнаступление Украины стало успешным.
«Наш немедленный фокус в наращивании до максимума нашей поддержки Украине», — подчеркнул американский госсекретарь.
Он также анонсировал предстоящее углубление сотрудничества НАТО и Украины, а также полный переход украинской армии на стандарты альянса.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел переговоры с председателем Комитета начальников штабов ВС США генералом Марком Милли, сообщают СМИ.
Отмечается, что стороны провели переговоры по телефону. Залужный рассказал Милли о планах контрнаступления украинской армии.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью изданию Wprost заявил, что украинская армия уже начала контрнаступление.
Он отметил, что об его эффективности можно будет говорить по итогам ближайших месяцев.
«И мы будем ближе к ответу на вопрос о том, сколько ещё продлится конфликт», - заключил Моравецкий.
Экс-министр обороны Донецкой народной республики Игорь Стрелков в интервью НСН усомнился в том, что российские удары смогут разрушить планы ВСУ по наступлению.
«В последние несколько недель мы все-таки начали наносить удары по коммуникациям. Однако в основном эти удары наносятся в ближних тылах украинской армии. Сорвать поставки техники и вооружения с Запада такие удары не в состоянии. Они нигде не задействовали бригады, которые подготовили за зиму и весну, которые перевооружили западной техникой. Я считаю, что их сейчас сдерживает только погода. Сейчас она там, как ни странно для региона, очень дождливая. Возможно, их сдерживает только природный фактор. Я считаю, что летом состоится. Ждать надо», - призвал эксперт.
Обозреватель американского издания The Hill Брэд Дресс высказал мнение о том, что провал контрнаступления украинской армии приведет к резкому ослаблению позиций президента Владимира Зеленского. В случае неудачи ВСУ Зеленский может лишиться поддержки западных стран, считает эксперт. По его мнению, позиции президента Украины на международной арене резко ослабнут, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Глава правительства Венгрии Виктор Орбан считает необходимым не допустить контрнаступление Вооружённых сил Украины. Такую позицию он озвучил в эфире радио Kossuth. Как пояснил свою точку зрения премьер, такое контрнаступление может привести к многочисленным человеческим жертвам. Именно поэтому, по его словам, ещё до начала такой операции следует предпринять все возможные усилия, чтобы убедить стороны конфликта в необходимости прекращения огня и мирных переговоров.
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