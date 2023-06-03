Военкоры опубликовали фото танков Leopard якобы возле российской границы
Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны» опубликовал первые кадры танков Leopard. По утверждению украинских источников, техника находится «вблизи фронта».
По словам военкоров, танков Leopard на линии боевого соприкосновения нет.
«В реальности этих танков на линии боевого соприкосновения до сих пор никто не видел. Судя по всему, враг бережёт их для грядущего контрнаступления», - делают выводы журналисты.
Ранее сообщалось, что Нидерланды закупят у швейцарской компании несколько десятков танков для Украины, сообщает ANP. Источники агентства отмечают, что Амстердам отказался комментировать данную информацию.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru