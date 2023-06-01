Генсек НАТО после ударов по России заявил, что Украина имеет право защищаться
Украина имеет право защищать себя. Такое заявление сделал генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, говоря об ударах Киева по территории России.
Он отметил, что НАТО будет и дальше поддерживать Украину «так долго, как потребуется». По словам Столтенберга, важно не допустить разрастания конфликта за пределы Украины.
«Это было наше решение: поддерживать Украину», - приводит РИА Новости слова генсека альянса.
Ранее депутат Госдумы России Владимир Павлов в пресс-центре НСН предупредил, что тактика ВСУ меняется. По его словам, вместо контрнаступления они будут пытаться атаковать мирных жителей и невоенные объекты, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru