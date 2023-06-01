Генсек НАТО после ударов по России заявил, что Украина имеет право защищаться

Он отметил, что НАТО будет и дальше поддерживать Украину «так долго, как потребуется». По словам Столтенберга, важно не допустить разрастания конфликта за пределы Украины.

«Это было наше решение: поддерживать Украину», - приводит РИА Новости слова генсека альянса.

Ранее депутат Госдумы России Владимир Павлов в пресс-центре НСН предупредил, что тактика ВСУ меняется. По его словам, вместо контрнаступления они будут пытаться атаковать мирных жителей и невоенные объекты, сообщает «Радиоточка НСН».

