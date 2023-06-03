СМИ: Зеленский заявил о готовности начать контрнаступление

«Мы твердо верим, что у нас все получится. Я не знаю, сколько времени это займет. Честно говоря, это может пойти по-разному, совершенно по-разному», — цитирует украинского лидера Газета.ru.

При этом Зеленский подтвердил, что Украина намерена начать контрнаступление и готова к нему.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что нельзя допускать контрнаступления ВСУ, так как оно может привести к многочисленным человеческим жертвам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



