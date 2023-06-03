СМИ: Зеленский заявил о готовности начать контрнаступление

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина собирается пойти в контрнаступление против России. При этом он не назвал сроков операции, пишет издание The Wall Street Journal.

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«Мы твердо верим, что у нас все получится. Я не знаю, сколько времени это займет. Честно говоря, это может пойти по-разному, совершенно по-разному», — цитирует украинского лидера Газета.ru.

При этом Зеленский подтвердил, что Украина намерена начать контрнаступление и готова к нему.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что нельзя допускать контрнаступления ВСУ, так как оно может привести к многочисленным человеческим жертвам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: Telegram-канал Зеленского
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