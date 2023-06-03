Правительство Венгрии опубликовало видеоролик с картой Украины без Крыма

В видео отмечается, что в результате боевых действий десятки тысяч детей остались сиротами, были разрушены сотни тысяч домов, более 10 млн человек покинули Украину, однако конфликт продолжается и может расшириться до мировых масштабов.

«Только прекращение огня может положить конец разрушению, только мирные переговоры могут спасти жизни. Пришло время для мира», — говорится в ролике.

На одном из кадров с призывом к началу переговоров изображены флаги России, Украины и США.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал не допустить контрнаступления украинской армии, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН». По словам политика, оно может привести к многочисленным человеческим жертвам.

