Правительство Венгрии опубликовало видеоролик с картой Украины без Крыма
Правительство Венгрии опубликовало в соцсетях видеоролик с призывом к мирному урегулированию украинского конфликта, включив туда карту с Крымом, изображенным вне состава Украины.
В видео отмечается, что в результате боевых действий десятки тысяч детей остались сиротами, были разрушены сотни тысяч домов, более 10 млн человек покинули Украину, однако конфликт продолжается и может расшириться до мировых масштабов.
«Только прекращение огня может положить конец разрушению, только мирные переговоры могут спасти жизни. Пришло время для мира», — говорится в ролике.
На одном из кадров с призывом к началу переговоров изображены флаги России, Украины и США.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал не допустить контрнаступления украинской армии, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН». По словам политика, оно может привести к многочисленным человеческим жертвам.
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