Байден обсудит поставки F-16 Украине с британским и датским лидерами

Американский лидер Джо Байден обсудит отправку Украине оружия с главами Великобритании и Дании. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби.

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По его словам, одной из ключевых тем станет удовлетворение долгосрочных потребностей Киева в сфере безопасности. В частности, будут обсуждаться поставки Украине истребителей F-16, заверил Кирби.

Политик добавил, что приоритетным направлением военной помощи Киеву со стороны Запада остаются средства ПВО.

Ранее председатель Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли заявил, что Украине не стоит надеяться на поставку американских истребителей четвертого поколения F-16, пока она планирует организовывать контрнаступление. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: youtube.com/@WhiteHouse
ТЕГИ:ВеликобританияДанияОружиеПоставкиУкраинаДжо Байден

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