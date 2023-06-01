«Путин не проигрывал»: НАТО готовится к провалу ВСУ и столкновению с Россией

Киеву направят ракеты AIM-7 для противовоздушной обороны, системы ПВО Avenger и противотанковые системы AT-4. Стоимость «пакета» - $300 млн.

При этом он заверил, что Вашингтон не хочет «расширения» конфликта на Запад.

«Мы не говорим им, куда наносить или не наносить удары. Мы очень четко давали понять Украине как в частном порядке, так и публично, что не поддерживаем атаки внутри территории России», - заявил он.

По его словам, украинский лидер Владимир Зеленский самостоятельно принимает решения о том, как в военном плане использовать полученное вооружение. Он также подчеркнул, что гарантии неприменения Киевом, например, F-16 на территории РФ даны США не только Зеленским, но и старшими военачальниками на Украине.

Кирби заявил также, что втягивание США и НАТО в конфликт вокруг Украины не отвечает американским интересам, а Вашингтон «не стремится к третьей мировой войне».

С другой стороны, он сообщил, что Украина собирается перейти в контрнаступление летом. Он отметил, что США готовят новые поставки вооружения и находятся в тесном контакте с Киевом с начала планирования операции.

Экс-министр обороны Донецкой народной республики Игорь Стрелков в интервью НСН заявил, что наступление украинских войск может задержаться, но произойдет в любом случае.

«Удары российских войск постоянно ослабляют украинскую армию, а поставки Киеву вооружения из-за рубежа постоянно ее усиливают. Плюс мобилизация, которая постоянно у них проводится. Мы до сих пор не вывели из строя их транспортную систему. Говорить о том, что наши не массированные удары по их складам и так далее могут как-то предотвратить вражеское наступление, на мой взгляд, не стоит. Я полагаю, что сорвать наступление украинских войск подобные удары не могут», - сказал он.

По его словам, украинская армия до сих пор не перешла в наступление в основном из-за плохой погоды.

«В последние несколько недель мы все-таки начали наносить удары по коммуникациям. Однако в основном эти удары наносятся в ближних тылах украинской армии. Сорвать поставки техники и вооружения с Запада такие удары не в состоянии. Они нигде не задействовали бригады, которые подготовили за зиму и весну, которые перевооружили западной техникой. Я считаю, что их сейчас сдерживает только погода. Сейчас она там, как ни странно для региона, очень дождливая. Возможно, их сдерживает только природный фактор. Я считаю, что летом состоится», - подтвердил он.