«Путин не проигрывал»: НАТО готовится к провалу ВСУ и столкновению с Россией
Белый дом открещивается от эскалации конфликта, но анонсирует очередной военный «пакет» для Украины на фоне «летнего» наступления ВСУ. СМИ сообщают о секретном плане НАТО на случай войны с Россией.
В Белом доме продолжают уверять, что не хотят эскалации украинского конфликта, но в то же время анонсируют новые пакеты военной помощи Киеву на фоне ожиданий контрнаступления ВСУ.
При этом НАТО располагает секретным планом на случай, если произойдет военное столкновение с Россией, сообщает Responsible Statecraft.
На предстоящем саммите организации в Вильнюсе представят «тысячи страниц» документа. В них впервые со времен холодной войны в деталях описан сценарий прямого столкновения с РФ.
Также накануне стало известно, что США предоставят Украине дополнительные боеприпасы для зенитно-ракетных систем Patriot и реактивных систем залпового огня HIMARS. Об этом поспешил сообщить координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.
Киеву направят ракеты AIM-7 для противовоздушной обороны, системы ПВО Avenger и противотанковые системы AT-4. Стоимость «пакета» - $300 млн.
При этом он заверил, что Вашингтон не хочет «расширения» конфликта на Запад.
«Мы не говорим им, куда наносить или не наносить удары. Мы очень четко давали понять Украине как в частном порядке, так и публично, что не поддерживаем атаки внутри территории России», - заявил он.
По его словам, украинский лидер Владимир Зеленский самостоятельно принимает решения о том, как в военном плане использовать полученное вооружение. Он также подчеркнул, что гарантии неприменения Киевом, например, F-16 на территории РФ даны США не только Зеленским, но и старшими военачальниками на Украине.
Кирби заявил также, что втягивание США и НАТО в конфликт вокруг Украины не отвечает американским интересам, а Вашингтон «не стремится к третьей мировой войне».
С другой стороны, он сообщил, что Украина собирается перейти в контрнаступление летом. Он отметил, что США готовят новые поставки вооружения и находятся в тесном контакте с Киевом с начала планирования операции.
Экс-министр обороны Донецкой народной республики Игорь Стрелков в интервью НСН заявил, что наступление украинских войск может задержаться, но произойдет в любом случае.
«Удары российских войск постоянно ослабляют украинскую армию, а поставки Киеву вооружения из-за рубежа постоянно ее усиливают. Плюс мобилизация, которая постоянно у них проводится. Мы до сих пор не вывели из строя их транспортную систему. Говорить о том, что наши не массированные удары по их складам и так далее могут как-то предотвратить вражеское наступление, на мой взгляд, не стоит. Я полагаю, что сорвать наступление украинских войск подобные удары не могут», - сказал он.
По его словам, украинская армия до сих пор не перешла в наступление в основном из-за плохой погоды.
«В последние несколько недель мы все-таки начали наносить удары по коммуникациям. Однако в основном эти удары наносятся в ближних тылах украинской армии. Сорвать поставки техники и вооружения с Запада такие удары не в состоянии. Они нигде не задействовали бригады, которые подготовили за зиму и весну, которые перевооружили западной техникой. Я считаю, что их сейчас сдерживает только погода. Сейчас она там, как ни странно для региона, очень дождливая. Возможно, их сдерживает только природный фактор. Я считаю, что летом состоится», - подтвердил он.
До этого сенатор Соединенных Штатов Линдси Грэм сообщил, что украинский лидер Владимир Зеленский ознакомил его с планами по проведению контрнаступления. Грэм отметил, что в ближайшие дни можно будет увидеть «довольно впечатляющую демонстрацию мощи украинцев».
30 мая Украина утвердила сроки начала контрнаступления своих Вооруженных сил, сообщил в Telegram глава государства Владимир Зеленский.
При этом президент Франции Эммануэль Макрон на форуме по безопасности Globsec в Братиславе на всякий случай заявил, что западные страны должны пересмотреть поддержку Украины с расчетом на затяжной конфликт.
«Мы массово вооружаем Украину, но не включаем ее ни в один стратегический диалог по безопасности. Если мы хотим долгосрочного мира, если хотим быть надежным партнером, мы должны дать ей средства предотвратить любую агрессию и включить ее в соглашения по архитектуре безопасности», - высказался он.
Макрон также заверил, что в случае провала контрнаступления ВСУ Запад оценит, «как откалибровать» военную помощь Киеву.
В тот же день президент Польши Анджей Дуда заявил, что Россия сохраняет значительное преимущество в противостоянии с Украиной.
«Дамы и господа, Владимир Путин не проиграл ни одной войны. Я надеюсь, что эту он проиграет», - заявил он.
Российская же сторона уже даже не призывает Запад одуматься и не «накачивать» Украину оружием – никакой реакции на это не поступает. При этом Москва обещает ответить на все поставки «партнеров» и атаки Киева.
Так глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что действующий в зоне проведения специальной военной операции спецназ «Ахмат» получил новую задачу. По его словам, республиканские подразделения получили новый приказ о передислокации сил, готовясь к боевым действиям на донецком направлении. Бойцы вскоре приступят к активным боевым действиям.
Их основная задача — освобождение ряда населенных пунктов. В настоящее время осуществляется сбор разведывательных данных.
А замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев в своем аккаунте в Twitter написал, что Москва может рассматривать любое должностное лицо Великобритании как законную цель после слов главы МИД Великобритании Джеймса Клеверли о том, что у Украины есть право «защищаться» за пределами своих границ.
«Сегодня Великобритания выступает союзником Украины, предоставляя ей военную помощь в виде оборудования и специалистов, то есть де-факто ведет против России необъявленную войну», - заключил Медведев.
До этого глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что не намерен строить предположения о характере атаки беспилотников на Москву 30 мая.
Ранее депутат Госдумы Владимир Павлов в пресс-центре НСН предупредил, что тактика ВСУ меняется, вместо контрнаступления они будут пытаться атаковать мирных жителей и невоенные объекты.
«Тактика ВСУ меняется, их контрнаступление откладывается. Сейчас они переходят на тактику атак батальонными группами. Это небольшие диверсионно-разведывательные мобильные отряды в 50-100 человек на легкой бронированной технике (Хамви, польские машины, «Козаки»), как правило, без танков. На этой технике они проникают за линию боевого столкновения и пытаются нанести максимальный урон. Это и их практика терактов, на которую это фашистское государство сделало ставку, когда идет террор и убийство мирного населения. Это атаки на невоенные объекты», - отметил он.
Депутат призвал пограничков, Росгвардию и ФСБ готовиться к такой «тактике» ВСУ.
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