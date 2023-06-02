Премьер Венгрии призвал не допустить контрнаступление ВСУ
Глава правительства Венгрии Виктор Орбан считает необходимым не допустить контрнаступление Вооружённых сил Украины. Такую позицию он озвучил в эфире радио Kossuth.
Как пояснил свою точку зрения премьер, такое контрнаступление может привести к многочисленным человеческим жертвам. Именно поэтому, по его словам, ещё до начала такой операции следует предпринять все возможные усилия, чтобы убедить стороны конфликта в необходимости прекращения огня и мирных переговоров.
Орбан обратил внимание, что, в первую очередь, значительные потери грозят самой украинской стороне, поскольку, согласно военной науке, у наступающих их как минимум в три раза больше, чем у обороняющихся. В связи с таким постулатом он напомнил о значительной разнице в численности населения у России и Украины.
Ранее бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» усомнился, что российские удары предотвратят летнее контрнаступление ВСУ, однако они ослабляют противника.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Авиакомпания Red Wings отложила запуск прямых рейсов в Грузию
- Премьер Венгрии призвал не допустить контрнаступление ВСУ
- В Госдуме предложили отменить домашние задания для школьников
- Стало известно о смерти актёра из «Интернов» и «Глухаря»
- В новых регионах России появится программа льготного кредитования МСП
- Собянин: Водолазы Москвы в 2022 году спасли более 130 человек
- Выборы мэра Москвы предложили назначить на 10 сентября
- Генсек НАТО призвал страны альянса нарастить производство боеприпасов
- Курский губернатор сообщил об ущербе от атаки беспилотников
- Московский суд отклонил требование Варламова снять с него статус иноагента
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru