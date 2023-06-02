Премьер Венгрии призвал не допустить контрнаступление ВСУ

Орбан обратил внимание, что, в первую очередь, значительные потери грозят самой украинской стороне, поскольку, согласно военной науке, у наступающих их как минимум в три раза больше, чем у обороняющихся. В связи с таким постулатом он напомнил о значительной разнице в численности населения у России и Украины.

Ранее бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» усомнился, что российские удары предотвратят летнее контрнаступление ВСУ, однако они ослабляют противника.

