Премьер Венгрии призвал не допустить контрнаступление ВСУ

Глава правительства Венгрии Виктор Орбан считает необходимым не допустить контрнаступление Вооружённых сил Украины. Такую позицию он озвучил в эфире радио Kossuth.

Как пояснил свою точку зрения премьер, такое контрнаступление может привести к многочисленным человеческим жертвам. Именно поэтому, по его словам, ещё до начала такой операции следует предпринять все возможные усилия, чтобы убедить стороны конфликта в необходимости прекращения огня и мирных переговоров.

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Орбан обратил внимание, что, в первую очередь, значительные потери грозят самой украинской стороне, поскольку, согласно военной науке, у наступающих их как минимум в три раза больше, чем у обороняющихся. В связи с таким постулатом он напомнил о значительной разнице в численности населения у России и Украины.

Ранее бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» усомнился, что российские удары предотвратят летнее контрнаступление ВСУ, однако они ослабляют противника.

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ФОТО: flickr/European People's Party
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