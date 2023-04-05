«Разбудите Джо!»: На Западе предрекают провал планам захвата Крыма и считают ошибки ВСУ
США ждут от Киева «демилитаризации» Крыма в ходе наступления, однако эксперты уверяют, что ВСУ никогда не захватят полуостров без помощи НАТО.
Планы заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд по «демилитаризации Крыма» нелепы. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн в интервью Youtube-каналу Judging Freedom.
«Она (Нуланд. — ред. НСН) говорит, что мы как минимум должны демилитаризировать Крым. Да ладно!», — сказал бывший разведчик, после чего посмеялся.
По его словам, такими заявлениями администрация президента США Джо Байдена загоняет главу государства «все в большие и большие проблемы». Макговерн посоветовал Байдену «проснуться».
«Она не сможет его демилитаризировать. Кому-то следует его (Байдена – ред. НСН) разбудить и сказать: "Слушай, Джо, эти ребята как бы загоняют тебя во все большие и большие проблемы. Ты правда хочешь Третьей мировой?"», — добавил Макговерн.
В свою очередь подполковник армии США Дэниел Дэвис в статье для портала 19FortyFive заявил, что намерение украинского руководства провести наступление на Крым приведет к тяжелым последствиям для ВСУ. Военный предостерег президента Украины Владимира Зеленского от посягательств на полуостров. По его мнению, результатом атаки на Крым станет истощение и развал ВСУ. Он также призвал украинское руководство пойти на переговоры с Россией.
«Всем уже должно быть ясно, что без прямой интервенции сухопутных войск НАТО Украина почти наверняка не обладает потенциалом, особенно людскими ресурсами, чтобы когда-либо захватить Крым и Донбасс», — сказал Дэвис.
Так, в феврале Виктория Нуланд назвала военные объекты в Крыму «легитимными целями» для Украины. Она отмечала, что на полуострове существуют массивные военные сооружения, которые Россия превратила в важные логистические точки. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что линию киевских властей на «возвращение» полуострова постигнет неудача. По его словам, Владимир Зеленский забывает историю Крыма, а, может быть, «он ее и вовсе не знал».
Тем временем российская армия продолжает продвигаться вперед на ряде участков фронта. На этом фоне Welt со ссылкой на британского полковника в отставке Глена Гранта 5 апреля сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) до сих пор совершают ошибки, которые влияют на их успехи.
По словам Гранта, ВСУ не хватает современной военной культуры, принцип которой заключается в «важности каждой жизни». Он рассказал, что солдатами управляют люди, которые еще несколько недель назад были гражданскими лицами, а в рядах армии главенствует правило «я — начальник, ты — дурак».
«Многие подразделения украинской армии не приспособлены к ведению затяжного современного конфликта. Многие солдаты погибли зря и только потому, что было допущено множество ошибок», — сказал полковник.
Кроме того, Грант подчеркнул, что военное руководство не имеет четко выраженных зон ответственности, что часто приводит к плачевным последствиям для ВСУ. При этом подразделения из-за несогласованности часто «работают соседу во вред», добавил он.
Между тем США продолжают ждать весеннего контрнаступления Украины и подталкивают Киев к его началу. Экс-помощник министра финансов США в администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс 5 апреля заявил, что из-за безрассудной политики Вашингтона ядерная война между Россией и Соединенными Штатами неизбежна.
Робертс заявил об огромном провале внешней политики США. По его словам, на пути к своей мировой гегемонии Вашингтон намерены «уничтожить препятствие в виде России». Однако, предупредил бывший сотрудник Белого дома, это станет еще одним шагом на пути к войне. Также Робертс утверждает, что Россия уже готовится к ядерной войне.
«Когда Россия будет готова, США и столицам их марионеток из НАТО грозит уничтожение», — говорится в статье, опубликованной на сайте Робертса.
Тем временем председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявлял агентству ТАСС, что увеличение числа ударов ВСУ по Мелитополю вызвано потребностью разведать обстановку для подготовки наступления на Запорожском направлении. А в интервью НСН он отмечал, что ВСУ начнут наступление массированными ударами по штабам из управляемых снарядов высокой точности.
«Первым предвестником большого наступления будут массированные удары управляемыми снарядами высокой точности из РСЗО HIMARS и из М777 с взрывателями М379 с точностью до пары метров. Конечно, удары будут наносить не просто по российским оборонительным сооружениям и по линии боевого соприкосновения, а прежде всего по штабам, по центрам принятия решений. Также ВСУ будут нарушать логистику, поскольку для армии невероятно важны своевременность доставки и обеспечение военнослужащих всеми необходимыми боеприпасами», — говорил Рогов.
Многие предрекают Украине «провал» в ходе предстоящего наступления. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявлял, что украинскую «Гвардию наступления» ожидают огромные потери в боях. По его мнению, в приграничных регионах создали глубокоэшелонированную линию обороны, что лишит украинскую армию возможности достичь каких-либо успехов в бою, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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