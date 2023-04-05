«Разбудите Джо!»: На Западе предрекают провал планам захвата Крыма и считают ошибки ВСУ

По его словам, такими заявлениями администрация президента США Джо Байдена загоняет главу государства «все в большие и большие проблемы». Макговерн посоветовал Байдену «проснуться».

«Она не сможет его демилитаризировать. Кому-то следует его (Байдена – ред. НСН) разбудить и сказать: "Слушай, Джо, эти ребята как бы загоняют тебя во все большие и большие проблемы. Ты правда хочешь Третьей мировой?"», — добавил Макговерн.

В свою очередь подполковник армии США Дэниел Дэвис в статье для портала 19FortyFive заявил, что намерение украинского руководства провести наступление на Крым приведет к тяжелым последствиям для ВСУ. Военный предостерег президента Украины Владимира Зеленского от посягательств на полуостров. По его мнению, результатом атаки на Крым станет истощение и развал ВСУ. Он также призвал украинское руководство пойти на переговоры с Россией.

«Всем уже должно быть ясно, что без прямой интервенции сухопутных войск НАТО Украина почти наверняка не обладает потенциалом, особенно людскими ресурсами, чтобы когда-либо захватить Крым и Донбасс», — сказал Дэвис.

Так, в феврале Виктория Нуланд назвала военные объекты в Крыму «легитимными целями» для Украины. Она отмечала, что на полуострове существуют массивные военные сооружения, которые Россия превратила в важные логистические точки. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что линию киевских властей на «возвращение» полуострова постигнет неудача. По его словам, Владимир Зеленский забывает историю Крыма, а, может быть, «он ее и вовсе не знал».