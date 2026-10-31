В РФ изменят правила возврата билетов на поезд

С 1 декабря в России изменят правила возврата билетов на поезда. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные РЖД.

Отмечается, что сбор будет составлять от 1% до 10% от стоимости билета в зависимости от времени, оставшегося до его отправления. В РЖД рассказали, что размер сбора будет определяться в процентном соотношении к тарифу на проезд в зависимости от срока возврата проездного документа.

Речь идет об 1% при возврате за 45 суток и более до отправления, о 3% — от 30 до 44 суток, о 5% — от десяти до 29 суток и о 10% — за девять и менее суток до отправления. Уточняется, что, чем раньше пассажир вернет билет, тем меньше будет сбор.

Сейчас за возврат билета на поезд взимается 3,7 рубля. Такой сбор, указано на сайте РЖД, будет действовать до 30 ноября 2026 года включительно. При этом прогрессивная шкала будет применяться только к билетам, приобретенным с 1 декабря текущего года.