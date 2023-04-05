Британский полковник Грант назвал шесть критических ошибок ВСУ

Украинская армия до сих пор не исправила свои главные недостатки. Об этом изданию Welt заявил британский полковник в отставке Глен Грант.

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Грант дал невысокую оценку командному составу украинской армии. По его словам, многие комбаты буквально месяц назад были гражданскими лицами.

Полковник обратил внимание на отсутствие четких зон ответственности между командирами. Эксперт отметил, что несогласованность вредит ВСУ на поле боя.

Еще одним недостатком украинской армии военный назвал высокомерие более опытных частей. Также Грант указал на низкое качество подготовки бойцов.

Эксперт раскритиковал медицинское обеспечение ВСУ и высокий уровень бюрократии в армии.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов сообщил, что Киев готов атаковать Москву с помощью ударных дронов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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