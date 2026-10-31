В Брянской области при атаке БПЛА ВСУ погибли 2 человека

Речь идет о 30-летней женщине и 41-летнем мужчине. Еще пять человек были ранены, добавил политик.

«Глубокие соболезнования родным и близким», - сказал Ковальчук.

Он рассказал, что за прошедшие сутки над территорией Брянской области было уничтожено почти 30 украинских беспилотников.

Ранее губернатор Белгородской области Александр Шуваев сообщил, что в результате атаки ВСУ в регионе погиб один человек, еще четверо получили ранения, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».