Говоря о намерениях Нуланд, экс-сотрудник ЦРУ рассмеялся. Как отметил Макговерн, подобными заявлениями администрация США создает для президента Джо Байдена во «все большие проблемы».

«Байдену нужно проснуться или кому-то следует его разбудить и сказать: "Слушай, Джо ... ты правда хочешь третьей мировой?» — указал Макговерн.

Нуланд ранее заявила, что военные базы России в Крыму — «законные цели» для атак со стороны Украины. Как отмечали в Кремле, слова замгоссекретаря подтверждают, что США являются главным провокатором в мире, пишет Ura.ru.

