Экс-сотрудник ЦРУ высмеял планы Нуланд на Крым

Планы замгоссекретаря США Виктории Нуланд по «демилитаризации» Крыма нелепы, считает бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн. Об этом он заявил в интервью Youtube-каналу Judging Freedom.

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Говоря о намерениях Нуланд, экс-сотрудник ЦРУ рассмеялся. Как отметил Макговерн, подобными заявлениями администрация США создает для президента Джо Байдена во «все большие проблемы».

«Байдену нужно проснуться или кому-то следует его разбудить и сказать: "Слушай, Джо ... ты правда хочешь третьей мировой?» — указал Макговерн.

Нуланд ранее заявила, что военные базы России в Крыму — «законные цели» для атак со стороны Украины. Как отмечали в Кремле, слова замгоссекретаря подтверждают, что США являются главным провокатором в мире, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости/Стрингер
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