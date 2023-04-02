Виноват Байден: конгрессмен США заявил об «эпической катастрофе» на Украине

Вмешательство администрации президента США Джо Байдена в украинский конфликт привело к катастрофическим последствиям для этой страны. Такое мнение выразил член конгресса от Республиканской партии Пол Госар, сообщает портал Iowa Standart.

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Участие Вашингтона в украинском конфликте стало «эпической катастрофой», считает парламентарий. По его мнению, продолжение противостояния разрушает систему международной безопасности.

Госар предупредил о возросших рисках применения ядерного оружия.

Конгрессмен призвал администрацию Байдена обратить внимание на проблемы внутри США. Он указал на плохое состояние транспортной инфраструктуры, разгул преступности и большое число бездомных.

У бывшего президента Дональда Трампа есть шанс вернуться в Белый дом, заявил «Радиоточке НСН» американист Константин Блохин.

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