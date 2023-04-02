Виноват Байден: конгрессмен США заявил об «эпической катастрофе» на Украине

Силуанов: бюджетные обязательства РФ будут исполнены, несмотря на снижение нефтегазовых доходов МИД: российские дипломаты продолжают работать по делу осужденной в Белоруссии россиянки Сапеги СМИ: Тушинский районный суд Москвы приостановил на 90 суток работу Англо-американской школы СМИ: UBS планирует сократить от 20% до 30% сотрудников после завершения слияния с Credit Suisse Росстат: россияне стали позже вступать в брак