Киев объявил о завершении формирования бригад «Гвардии наступления»

Восемь бригад «Гвардии наступления» подготовлено для начала активных действий. Об этом заявил министр внутренних дел Игорь Клименко, сообщают украинские СМИ.

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«Мы готовы к активным наступательным мероприятиям», - сказал глава ведомства.

Министерство внутренних дел Украины начало формировать штурмовые бригады для наступления на Крым и Донбасс. О намерении атаковать полуостров ранее заявил президент Владимир Зеленский.

Украинская армия перебросила под Угледар (ДНР) 10 танков Leopard, сообщил 31 марта Telegram-канал Wargonzo со ссылкой на командира БАРС-23 Союза Добровольцев Донбасса. На этом направлении российские силы ожидают наступление ВСУ, пишет НСН.

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Фото: соцсети
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