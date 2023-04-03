Советник Пушилина: ВСУ подтягивают резервы в надежде отбить Артемовск

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ФОТО: Министерство обороны Украины
ТЕГИ:УкраинаВСУ

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