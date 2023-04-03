Зеленский рассказал о готовности ВСУ к контрнаступлению
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос о готовности ВСУ к контрнаступлению. Заявление главы государства опубликовало издание Klymenko TIme.
Зеленский заявил, что украинская армия «намерена быть сильной в бою». При этом он не подтвердил готовность к наступлению в настоящий момент.
Украинский лидер признался, что не может сказать о готовности армии к активным действиям. Озвучивать подробности о планах Киева Зеленский не стал.
Постпред США при НАТО Джулианна Смит 3 апреля сообщила, что наступление ВСУ начнется в ближайшие недели. Конкретных сроков дипломат не назвала.
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин ранее сообщил о водружении флага России на здании администрации Артемовска (Бахмут). По его словам, город «юридически взят» силами РФ, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru