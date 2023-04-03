Зеленский рассказал о готовности ВСУ к контрнаступлению

Зеленский заявил, что украинская армия «намерена быть сильной в бою». При этом он не подтвердил готовность к наступлению в настоящий момент.

Украинский лидер признался, что не может сказать о готовности армии к активным действиям. Озвучивать подробности о планах Киева Зеленский не стал.

Постпред США при НАТО Джулианна Смит 3 апреля сообщила, что наступление ВСУ начнется в ближайшие недели. Конкретных сроков дипломат не назвала.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин ранее сообщил о водружении флага России на здании администрации Артемовска (Бахмут). По его словам, город «юридически взят» силами РФ, передает «Радиоточка НСН».

