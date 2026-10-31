МО: ВС РФ поразили обеспечивавшую электроэнергией объекты военной логистики ТЭЦ
Ночью 31 октября российские военные в Киеве беспилотниками поразили теплоэлектроцентраль (ТЭЦ-6), обеспечивавшую электроэнергией объекты военной логистики, а также места хранения вооружения и военной техники. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
При этом в Харькове ВС РФ ударили по цехам в промзоне «Протон», где производили комплектующие для вооружения и военной техники ВСУ. Также поражение было нанесено складским помещениям, оборудованным под места сборки и хранения БПЛА, добавили в министерстве.
Кроме того, там рассказали, что на переходе морем в 18 км южнее Одессы было поражено морское судно типа «сухогруз», доставлявшее грузы для ВСУ.
Позже в ведомстве объявили, что расчет БПЛА «Герань-4 сикер» центра «Рубикон» ликвидировал радиолокационную станцию противника П-18 «Малахит» в населенном пункте Надия в Запорожской области.
Ранее в МО сообщили, что минувшей ночью 31 октября российские силы ПВО уничтожили над территорией страны более 430 украинских БПЛА, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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