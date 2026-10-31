В Калининграде из-за аварии на ТЭЦ произошло отключение электроснабжения
В Калининграде произошло частичное отключение электроснабжения из-за срабатывания противоаварийной автоматики на Калининградской ТЭЦ-2. Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора региона Мариам Башкирова в Telegram.
Она уточнила, что нагрузка была оперативно перераспределена на другие станции Калининградской генерации. Согласно информации «Россети янтарь», технологических нарушений не было, но на ТЭЦ-2 сработала противоаварийная автоматика.
Ранее эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь заявил, что коммунальные службы не имеют права отключать энергию за чрезмерный расход, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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