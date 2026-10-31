В Калининграде из-за аварии на ТЭЦ произошло отключение электроснабжения

В Калининграде произошло частичное отключение электроснабжения из-за срабатывания противоаварийной автоматики на Калининградской ТЭЦ-2. Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора региона Мариам Башкирова в Telegram.

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Она уточнила, что нагрузка была оперативно перераспределена на другие станции Калининградской генерации. Согласно информации «Россети янтарь», технологических нарушений не было, но на ТЭЦ-2 сработала противоаварийная автоматика.

Ранее эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь заявил, что коммунальные службы не имеют права отключать энергию за чрезмерный расход, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Екатерина Галайда, НСН
ТЕГИ:ПроисшествиеАварияЭлектроэнергияКалининград

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