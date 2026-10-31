Первый самолет с жителями Алешек приземлился в Гомеле
В Белоруссии в аэропорту Гомеля приземлился первый самолет с жителями города Алешки Херсонской области. Об этом сообщает агентство БЕЛТА.
Отмечается, что вывезенные оттуда граждане сначала ехали в Анапу на автобусах, а потом несколько часов летели до Белоруссии.
По данным источника, в Гомеле для встречи жителей Алешек задействовали весь комплекс воздушной гавани и развернули там палаточный городок. Уточняется, что прибывшим оказывают помощь сотрудники МЧС, врачи и волонтеры «Красного креста». Известно, что в аэропорту Гомеля жители Алешек будут дожидаться выезда в пункт пропуска «Новая Гута» Гомельского района, откуда они отправятся на Украину.
Алешки — это город на левом берегу Днепра. Согласно заявлению российского президента Владимира Путина, Украина минировала подходы к этому населенному пункту, создавая гуманитарную катастрофу.
С 27 октября для проведения гуманитарной миссии в районе города действует режим прекращения огня. Ограничения будут сняты в 22:59 1 ноября. Сама гуманитарная миссия началась в ночь на 30 октября.
Ранее уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила, что гуманитарная миссия в Алешках завершена, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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