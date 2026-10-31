Первый самолет с жителями Алешек приземлился в Гомеле

В Белоруссии в аэропорту Гомеля приземлился первый самолет с жителями города Алешки Херсонской области. Об этом сообщает агентство БЕЛТА.

Отмечается, что вывезенные оттуда граждане сначала ехали в Анапу на автобусах, а потом несколько часов летели до Белоруссии.

По данным источника, в Гомеле для встречи жителей Алешек задействовали весь комплекс воздушной гавани и развернули там палаточный городок. Уточняется, что прибывшим оказывают помощь сотрудники МЧС, врачи и волонтеры «Красного креста». Известно, что в аэропорту Гомеля жители Алешек будут дожидаться выезда в пункт пропуска «Новая Гута» Гомельского района, откуда они отправятся на Украину.