В США предупредили Зеленского о развале ВСУ в случае атаки на Крым

Намерение украинского руководства провести наступление на Крым приведет к тяжелым последствиям для ВСУ. Такое мнение в статье для портала 19FortyFive высказал подполковник армии США Дэниел Дэвис.

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Военный предостерег президента Украины Владимира Зеленского от посягательств на Крым. По его мнению, результатом атаки на полуостров станет истощение и развал ВСУ.

Дэвис полагает, что Киев не обладает ресурсами для захвата Крыма и Донбасса. Для этого нужно прямое вмешательство стран НАТО, заявил эксперт.

Он призвал украинское руководство пойти на переговоры с Россией.

Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщил об уничтожении украинского беспилотника, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Telegram-канал Зеленского
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