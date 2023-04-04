В США предупредили Зеленского о развале ВСУ в случае атаки на Крым

Военный предостерег президента Украины Владимира Зеленского от посягательств на Крым. По его мнению, результатом атаки на полуостров станет истощение и развал ВСУ.

Дэвис полагает, что Киев не обладает ресурсами для захвата Крыма и Донбасса. Для этого нужно прямое вмешательство стран НАТО, заявил эксперт.

Он призвал украинское руководство пойти на переговоры с Россией.

Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщил об уничтожении украинского беспилотника, передает «Радиоточка НСН».

