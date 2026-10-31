Володин: Число статей для выдворения мигрантов увеличится более чем вдвое

В России с ноября перечень правонарушений, за которые иностранных граждан смогут выдворять из страны, кроме штрафа, расширится более чем в два раза. Об этом в своем канале в «Максе» написал председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

По его словам, список увеличится с 22 статей КоАП до 45. Политик считает, что это будет способствовать повышению общественной безопасности в РФ и наведению порядка в миграционной сфере.

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Отмечается, что в список таких правонарушений вошли неповиновение законным требованиям полицейских и военнослужащих при охране госграницы, нарушение общественного порядка, дискриминация и распространение в интернете информации, оскорбляющей человеческое достоинство и общественную нравственность.

Кроме того, Володин объяснил, что основанием для выдворения иностранцев станут и публичные действия, которые направлены на дискредитацию использования ВС России, и призывы к введению или продлению санкций против страны, ее граждан или компаний.

К тому же с 1 ноября Федеральное казначейство будет обязано передавать сведения об уплате государственных и муниципальных платежей в информационную систему не позднее чем через час после принятия распоряжения к исполнению. При этом с 26 ноября расширятся и основания для предоставления бюро кредитных историй (БКИ) кредитных отчетов.

Ранее начальник Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Московской области, полковник полиции Алексей Коротков в пресс-центре НСН рассказал, что конкретных криминальных районов в Москве и области нет, однако чаще всего конфликтные ситуации возникают из-за парковочных мест или на национальной почве.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
ТЕГИ:ПолитикаМигрантыГосдумаВячеслав Володин

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