Володин: Число статей для выдворения мигрантов увеличится более чем вдвое

Отмечается, что в список таких правонарушений вошли неповиновение законным требованиям полицейских и военнослужащих при охране госграницы, нарушение общественного порядка, дискриминация и распространение в интернете информации, оскорбляющей человеческое достоинство и общественную нравственность.

Кроме того, Володин объяснил, что основанием для выдворения иностранцев станут и публичные действия, которые направлены на дискредитацию использования ВС России, и призывы к введению или продлению санкций против страны, ее граждан или компаний.

К тому же с 1 ноября Федеральное казначейство будет обязано передавать сведения об уплате государственных и муниципальных платежей в информационную систему не позднее чем через час после принятия распоряжения к исполнению. При этом с 26 ноября расширятся и основания для предоставления бюро кредитных историй (БКИ) кредитных отчетов.

Ранее начальник Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Московской области, полковник полиции Алексей Коротков в пресс-центре НСН рассказал, что конкретных криминальных районов в Москве и области нет, однако чаще всего конфликтные ситуации возникают из-за парковочных мест или на национальной почве.