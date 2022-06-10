НАЕМНИКИ ИЛИ КОМБАТАНТЫ?

Верховный суд ДНР приговорил накануне британцев Эйдена Аслина и Шона Пиннера, а также марокканца Саадуна Брагима к смертной казни через расстрел.

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс назвала решение суда «фиктивным и нелегитимным», а пообщавшись в пятницу с украинским коллегой, заговорила о Женевской конвенции.

«Поговорила с главой МИД Украины, чтобы обсудить усилия для обеспечения освобождения военнопленных. Приговор против них является вопиющим нарушением Женевской конвенции», – написала Трасс в соцсетях.

Однако в МИД РФ указали главе Форин-офиса, что осужденные не имеют статуса военнопленных, поскольку являются наемниками.

«Хотели бы подчеркнуть, что вопреки заявлениям британских официальных лиц, упомянутые граждане являются не военнопленными, а наемниками. Направляемые Западом в помощь киевскому националистическому режиму наемники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного», - подчеркнула официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

При этом она назвала «истерикой» реакцию Лондона на смертный приговор наемникам, указав британским властям, что по всем вопросам, касающимся «плененных англичан», следует обращаться к властям ДНР и ЛНР.

«Насколько мы понимаем, никакой инициативы в этом плане Лондон не проявил, даже несмотря на просьбы к британским властям родственников наемников», - добавила Захарова.

Со своей стороны, глава МИД РФ Сергей Лавров призвал не спекулировать на теме наемников, отметив, что не собирается «внедряться в работу судебной и правоохранительной системы Донецкой народной республики».

В начале февраля Лавров провел переговоры с Лиз Трасс, назвав их «разговором немого с глухим». Глава британского МИД тогда, в частности, заявила, что Лондон никогда не признает суверенитета России над Ростовской и Воронежской областями, посчитав их регионами Украины.

При этом сегодня на Женевскую конвенцию указывают не только некомпетентный британский министр, но и представители США и ООН.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что речь идет о «фиктивном» процессе и осуждении, «законных комбатантов, служивших в вооруженных силах Украины».

Он призвал «Россию и ее сателлитов» уважать международное гуманитарное право, включая права и защиту военнопленных.

Со своей стороны, представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что Организация выступает против смертной казни и «призывает соблюдать нормы международного права и Женевской конвенции в отношении всех военнопленных на Украине».

Наемниками считаются люди, воюющие ради личной выгоды, а не по убеждениям, а комбатантами – входящие в состав Вооруженных сил одной из сторон конфликта.