«Вас здесь перемелет!»: Расстрельный приговор британским наемникам взбудоражил Лондон и Москву
В Москве назвали «истерикой» реакцию Великобритании на приговор, Лавров не стал вспоминать «разговор немого с глухим», а наемники рассказали о деньгах и первой встрече с «Градом».
Смертный приговор трем наемникам, воевавшим на стороне Украины, всколыхнул под занавес рабочей недели дипломатические круги Великобритании и России.
В Москве не считают наемников «комбатантами», имеющими статус военнопленных, в Лондоне кричат о «вопиющем нарушении» Женевской конвенции.
При этом до расстрела осужденных еще относительно далеко: у них есть месяц на обжалование приговора, да и глава ДНР допустил возможность помилования.
НАЕМНИКИ ИЛИ КОМБАТАНТЫ?
Верховный суд ДНР приговорил накануне британцев Эйдена Аслина и Шона Пиннера, а также марокканца Саадуна Брагима к смертной казни через расстрел.
Глава МИД Великобритании Лиз Трасс назвала решение суда «фиктивным и нелегитимным», а пообщавшись в пятницу с украинским коллегой, заговорила о Женевской конвенции.
«Поговорила с главой МИД Украины, чтобы обсудить усилия для обеспечения освобождения военнопленных. Приговор против них является вопиющим нарушением Женевской конвенции», – написала Трасс в соцсетях.
Однако в МИД РФ указали главе Форин-офиса, что осужденные не имеют статуса военнопленных, поскольку являются наемниками.
«Хотели бы подчеркнуть, что вопреки заявлениям британских официальных лиц, упомянутые граждане являются не военнопленными, а наемниками. Направляемые Западом в помощь киевскому националистическому режиму наемники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного», - подчеркнула официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
При этом она назвала «истерикой» реакцию Лондона на смертный приговор наемникам, указав британским властям, что по всем вопросам, касающимся «плененных англичан», следует обращаться к властям ДНР и ЛНР.
«Насколько мы понимаем, никакой инициативы в этом плане Лондон не проявил, даже несмотря на просьбы к британским властям родственников наемников», - добавила Захарова.
Со своей стороны, глава МИД РФ Сергей Лавров призвал не спекулировать на теме наемников, отметив, что не собирается «внедряться в работу судебной и правоохранительной системы Донецкой народной республики».
В начале февраля Лавров провел переговоры с Лиз Трасс, назвав их «разговором немого с глухим». Глава британского МИД тогда, в частности, заявила, что Лондон никогда не признает суверенитета России над Ростовской и Воронежской областями, посчитав их регионами Украины.
При этом сегодня на Женевскую конвенцию указывают не только некомпетентный британский министр, но и представители США и ООН.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что речь идет о «фиктивном» процессе и осуждении, «законных комбатантов, служивших в вооруженных силах Украины».
Он призвал «Россию и ее сателлитов» уважать международное гуманитарное право, включая права и защиту военнопленных.
Со своей стороны, представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что Организация выступает против смертной казни и «призывает соблюдать нормы международного права и Женевской конвенции в отношении всех военнопленных на Украине».
Наемниками считаются люди, воюющие ради личной выгоды, а не по убеждениям, а комбатантами – входящие в состав Вооруженных сил одной из сторон конфликта.
«ЗДЕСЬ ВАС ПЕРЕМЕЛЕТ»
Пока политики делают громкие заявления, семьи англичан озабочены судьбой своих родственников, при этом про марокканца пока никто не вспоминает.
На этом фоне глава ДНР Денис Пушилин допустил возможность помилования приговоренных к расстрелу.
«Да, безусловно, такая возможность (помилования – прим. НСН) есть, но вопрос в плане справедливости, он тоже витает в воздухе», — сказал Пушилин в эфире Первого канала.
При этом он отметил, что в ДНР воспринимают этот приговор, как «торжество справедливости».
«Что еще немаловажно, сами преступники, наемники не скрывали свои преступления и какую-то часть просто брали и опубличивали», - добавил глава республики, отметив, что речь идет о публикациях осужденных в интернете.
Тем временем британцы дают интервью, в которых раскрывают интересные подробности.
В частности, Эйден Аслин рассказал в интервью телеканалу RT, сколько ему платила Украина.
«Когда я вступил в ряды ВСУ, мое жалование было около восьми тысяч гривен. Это примерно 250 долларов. Позже президент Украины поднял жалование военным до 12 тысяч гривен», - сообщил британец.
Со своей стороны, Шон Пиннер посоветовал неподготовленным наемникам не приезжать на Украину.
«По собственному опыту скажу, что выполнять боевые задачи, скажем, в Боснии в составе сил ООН, или работать в Ирландии — это совершенно другое. (…) Если у вас не было никакого боевого опыта, не приезжайте. Здесь вас просто перемелет, и вы вернетесь обратно быстрее, чем прибыли», — сказал он RT, признавшись, что на Украине впервые столкнулся с артиллерией и «градом».
По данным «Коммерсанта», Пиннер работал инструктором и попал в плен в апреле в Мариуполе вместе с морскими пехотинцами ВСУ. Аслин говорил, что воевал «на передовой» и также попал в плен в Мариуполе. Саадун был морским пехотинцем.
КАЗНИТЬ ИЛИ ПОМИЛОВАТЬ?
Представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко говорил ранее Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что согласно нормам международного права «солдаты удачи» не попадают под Женевскую конвенцию и считаются преступниками, так что «никаких поблажек им не будет».
Со своей стороны, депутат Госдумы, экс-премьер ДНР Александр Бородай в беседе с НСН предположил, что смертная казнь может грозить не только наемникам, но и сдавшимся в плен украинцам, совершившим «страшные преступления».
Весной прошлого года, ВЦИОМ провел опрос, из которого сделал вывод, что россияне хотят отменить мораторий на смертную казнь, в 2020 году за смертную казнь выступали 50% жителей России.
При этом гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин призывал расстреливать за коррупцию в ОПК, а исполнительный директор Национального родительского комитета Юрий Оболонский говорил на пресс-конференции в НСН, что 90% родителей выступают за смертную казнь для педофилов.
В первые дни спецоперации на Украине председатель Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отмечал, что исключение России из Совета Европы и ПАСЕ - это хорошая возможность задуматься о возвращении смертной казни для опаснейших преступников. За прошедшие несколько месяцев неоднократно возникали разговоры о смертной казни «за Донбасс».
При этом в начале июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заявил, что позиция Кремля в отношении моратория на смертную казнь не менялась и такого вопроса сейчас «нет в повестке дня».
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