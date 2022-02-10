«Разговор с глухим»: Глава МИД Британии отказалась признавать российскими Ростов и Воронеж
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил по итогам переговоров с британской коллегой Лиз Трасс, что стороны не пришли к согласию по ключевым вопросам безопасности в Европе и ситуации вокруг Украины.
По его словам, получился «разговор немого с глухим», отмечает ТАСС.
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В частности, Трасс потребовала «убрать российские войска с российской территории», поскольку они якобы представляют опасность для Украины.
«Коммерсантъ» узнал подробности закрытой части переговоров, в ходе которой глава британского МИД не хотела признавать принадлежность к России Ростовской и Воронежской областей.
По данным издания, Лавров задал британской коллеге вопрос: «Вы же признаете суверенитет России над Ростовской и Воронежской областями?»
«Великобритания никогда не признает суверенитета России над этими регионами»,— ответила Трасс после паузы.
После этого в ситуацию вмешалась посол Великобритании в РФ Дебора Боннерт, объяснившая своей начальнице, что это действительно российские регионы.
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