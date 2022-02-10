«Разговор с глухим»: Глава МИД Британии отказалась признавать российскими Ростов и Воронеж

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил по итогам переговоров с британской коллегой Лиз Трасс, что стороны не пришли к согласию по ключевым вопросам безопасности в Европе и ситуации вокруг Украины.

По его словам, получился «разговор немого с глухим», отмечает ТАСС.