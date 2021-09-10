Оболонский: 90% родителей выступают за смертную казнь для педофилов
Исполнительный директор Национального родительского комитета отметил, что смертная казнь должна быть «отложенной» на 5-10 лет.
Родительское сообщество выступает за введение смертной казни для педофилов, заявил исполнительный директор Национального родительского комитета, советник президента ассоциации заслуженных врачей России Юрий Оболонский в пресс-центре НСН.
«Мы давно выступаем за ужесточение наказания за такие преступления. Я провел опрос, 90% активистов, общественников выступают за смертную казнь. Из них – 50% говорят, чтобы это смертная казнь была отложена на 5-10 лет, для того, чтобы человек посидел в одиночной камере, чтобы не просто так. Они считают, что смертная казнь – слишком легкое наказание для педофилов, которые не просто изнасиловали, но и убили ребенка. Сейчас накал среди родительского сообщества не то, чтобы очень сильный, он горит уже», - рассказал он.
Ранее уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец выступила за смертную казнь для педофилов и объяснила в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что Россия ввела мораторий на смертную казнь и связана международными обязательствами, однако это не означает, что высшую меру не вернут никогда.
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