Медведев допустил возвращение смертной казни в РФ
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на своей странице в соцсети «ВКонтакте» заявил, что исключение России из Совета Европы и ПАСЕ - это хорошая возможность восстановить ряд важных институтов.
По его мнению, можно задуматься о возвращении смертной казни для опаснейших преступников, которую «активно применяют в США и Китае».
«Поневоле призадумаешься только о времени, потраченном в этих структурах понапрасну», - заключил он.
Ранее глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил, что из-за ситуации на Украине Россию исключили из Совета Европы.
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