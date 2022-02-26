Медведев допустил возвращение смертной казни в РФ

По его мнению, можно задуматься о возвращении смертной казни для опаснейших преступников, которую «активно применяют в США и Китае».

«Поневоле призадумаешься только о времени, потраченном в этих структурах понапрасну», - заключил он.

Ранее глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил, что из-за ситуации на Украине Россию исключили из Совета Европы.

