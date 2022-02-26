Медведев допустил возвращение смертной казни в РФ

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на своей странице в соцсети «ВКонтакте» заявил, что исключение России из Совета Европы и ПАСЕ - это хорошая возможность восстановить ряд важных институтов.

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По его мнению, можно задуматься о возвращении смертной казни для опаснейших преступников, которую «активно применяют в США и Китае».

«Поневоле призадумаешься только о времени, потраченном в этих структурах понапрасну», - заключил он.

Ранее глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил, что из-за ситуации на Украине Россию исключили из Совета Европы.

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ФОТО: РИА Новости//Екатерина Штукина
ТЕГИ:РоссияПАСЕСовет ЕвропыСмертная КазньДмитрий Медведев
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