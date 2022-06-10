В МИД РФ не считают военнопленными осужденных в ДНР британских наемников
В МИД РФ заявили, что приговоренные к смертной казни в ДНР подданные Великобритании являются наемниками и не имею статуса военнопленных.
«Вопреки заявлениям британских официальных лиц, упомянутые граждане являются не военнопленными, а наемниками», - говорится в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
По ее словам, согласно нормам международного гуманитарного права, наемники, «не являются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного».
При этом она назвала «ажиотажной и порой доходящей до истерики» реакцию Лондона на смертный приговор в отношении двух британских наемников.
При этом на Смоленской площади вновь указал Великобритании, что по всем вопросам плененных англичан следует обращаться к властям ДНР и ЛНР.
«Насколько мы понимаем, никакой инициативы в этом плане Лондон не проявил, даже несмотря на просьбы к британским властям родственников наемников», - добавила Захарова.
Накануне Верховный суд ДНР приговорил к высшей мере наказания троих иностранных наемников, воевавших на стороне Украины. В их числе двое подданных Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также марокканец Саадун Брагим.
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