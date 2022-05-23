«Ответят за злодеяния!»: В ЛНР выступили против обмена радикалов с «Азовстали» на россиян
На российских военных логично было бы обменять мобилизованных украинцев, не успевших «замарать руки», сказал в эфире НСН Андрей Марочко.
Сдавшихся на «Азовстали» украинских радикалов и националистов надо судить, а не обменивать на российских военных, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко.
Ранее в МИД РФ допустили возможность обмена украинских пленных, сдавшихся на «Азовстали». «Я любую возможность допускаю, которая не противоречит здравому смыслу», - сказал в этой связи замглавы ведомства Андрей Руденко.
«Есть разные категории военнопленных с "Азовстали": ярые радикалы, националисты, а также военнослужащие, которые были мобилизованы. Действиям каждого, кто находился не этой территории, будет дана правовая оценка. И после этого, если будет выяснено, что они не успели замарать руки кровью или выполняли преступные приказы не по доброй воле, эту категорию граждан логично было бы обменять на наших ребят, которые находятся в плену», - сказал Марочко.
При этом он выступил категорически против возможного обмена украинских националистов, указав, что им может грозить высшая мера наказания.
«Касаемо радикалов и националистов, их категорически ни в коем случае нельзя обменивать. Они должны понести наказание за свои злодеяния. В Госдуме даже собирались принять законопроект, запрещающий обмен именно таких националистов и радикалов. Глава ДНР Пушилин говорил, что над ними будет трибунал по примеру Нюрнбергского. Они будут осуждены по законам ДНР, и к ним вполне могут применить высшую меру наказания», - пояснил представитель оборонного ведомства ЛНР.
По словам Марочко, если в числе сдавшихся на «Азовстали» окажутся иностранные наемники, поблажек для них не будет.
«Согласно нормам международного права, "солдаты удачи", наемники не попадают даже под Женевскую конвенцию. Более того, согласно этой конвенции, они являются преступниками, поэтому они будут осуждены, как и все остальные, и никаких поблажек им не будет», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
В конце прошлой недели президент Украины Владимир Зеленский предположил, что возможен обмен украинских военных, сдавшихся на «Азовстали» в Мариуполе.
Вместе с тем, 23 мая суд в Киеве приговорил к пожизненному заключению 21-летнего российского военного Вадима Шишимарина.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+4 158 / сут.
Умерли
378 тыс.+76 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+5 117 / сут.
- Анастасия Ракова рассказала о развитии функционала электронной медкарты
- Экономист предупредил о «голландской болезни» из-за сильного курса рубля
- Викторию Боню «с усами» не пустили на красную дорожку в Каннах
- Трое мальчиков сбежали из детского сада в Москве
- Гилерме продлил контракт с ФК «Локомотив»
- Компания McDonald’s опровергла изменение названия сети
- Теtra Pak отрицает уход из России
- Путин заявил, что экономика России достойно выдерживает санкционный удар
- Россия получила от Италии предложения по мирному урегулированию на Украине
- Россия отозвала заявку Москвы на проведение выставки «Экспо-2030»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru