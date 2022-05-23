«Ответят за злодеяния!»: В ЛНР выступили против обмена радикалов с «Азовстали» на россиян

Сдавшихся на «Азовстали» украинских радикалов и националистов надо судить, а не обменивать на российских военных, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко.

Ранее в МИД РФ допустили возможность обмена украинских пленных, сдавшихся на «Азовстали». «Я любую возможность допускаю, которая не противоречит здравому смыслу», - сказал в этой связи замглавы ведомства Андрей Руденко.