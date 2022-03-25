«Это не священное писание!»: Введут ли в России смертную казнь «за Донбасс»

МЕДВЕДЕВ: РЕЛИГИЯ И ФИЛОСОФИЯ

«Это вопрос очень сложный. Он мировоззренческий, философский, нравственный. Можно по-разному относиться к смертной казни. Естественно, точки зрения всегда были противоположные. Но как минимум можно сказать сейчас следующее: побудительным мотивом для принятия целого ряда решений Конституционного суда, вне всякого сомнения, стало участие нашей страны в конвенциях Совета Европы. Сейчас эти конвенции для нас утратили силы», — сказал Медведев в интервью РИА Новости.

Зампред Совбеза также указал на религиозную составляющую вопроса о смертной казни.

«Это очень сложный вопрос, который касается не только правовой, но и нравственной составляющей, поскольку даже основные, канонические источники различных религий на этот вопрос отвечают очень по-разному. А на это прежде всего обращают внимание, когда обсуждают тему смертной казни в той или иной стране», — напомнил он.

Медведев констатировал, что международные основания для отмены моратория на смертную казнь отпали, но остаются правовые позиции Конституционного суда, которые…также не вечны.

«Я исхожу из того, что если все будет спокойно, то эти правовые позиции могут оставаться такими же, как и были. Но правовые позиции тоже не являются вечными, если что-то изменится в жизни общества, тогда эти правовые позиции тоже могут быть пересмотрены (…) Решения Конституционного суда — это не священное писание, они могут меняться. И в истории нашей страны такие периоды бывали. Я напомню, что после войны Советский союз отменил применение смертной казни. Продолжалось это недолго. Достаточно быстро смертная казнь была восстановлена. Связано это было с высоким ростом насильственных преступлений, в том числе убийств. Что будет в будущем, я не знаю», - заинтриговал бывший президент.

Ранее Медведев уже говорил, что смертная казнь в России могла бы применяться для «опаснейших преступников».