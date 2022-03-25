«Это не священное писание!»: Введут ли в России смертную казнь «за Донбасс»
Медведев ударился в религию и философию, напомнив о советском опыте, Фадеев расшифровал намек на Донбасс, а депутаты готовятся к референдуму по смертной казни.
Экс-президент РФ, зампред Совбеза Дмитрий Медведев вновь допустил возвращение смертной казни в Россию.
Дмитрий Анатольевич попытался раскрыть философскую сторону этого вопроса, не указав, связаны ли его мысли со спецоперацией на Украине. Однако глава СПЧ Валерий Фадеев увидел в его словах намек на кару за военные преступления в Донбассе.
В Госдуме также все чаще говорят о необходимости возвращения такой меры, а правозащитники разделились во мнениях.
МЕДВЕДЕВ: РЕЛИГИЯ И ФИЛОСОФИЯ
«Это вопрос очень сложный. Он мировоззренческий, философский, нравственный. Можно по-разному относиться к смертной казни. Естественно, точки зрения всегда были противоположные. Но как минимум можно сказать сейчас следующее: побудительным мотивом для принятия целого ряда решений Конституционного суда, вне всякого сомнения, стало участие нашей страны в конвенциях Совета Европы. Сейчас эти конвенции для нас утратили силы», — сказал Медведев в интервью РИА Новости.
Зампред Совбеза также указал на религиозную составляющую вопроса о смертной казни.
«Это очень сложный вопрос, который касается не только правовой, но и нравственной составляющей, поскольку даже основные, канонические источники различных религий на этот вопрос отвечают очень по-разному. А на это прежде всего обращают внимание, когда обсуждают тему смертной казни в той или иной стране», — напомнил он.
Медведев констатировал, что международные основания для отмены моратория на смертную казнь отпали, но остаются правовые позиции Конституционного суда, которые…также не вечны.
«Я исхожу из того, что если все будет спокойно, то эти правовые позиции могут оставаться такими же, как и были. Но правовые позиции тоже не являются вечными, если что-то изменится в жизни общества, тогда эти правовые позиции тоже могут быть пересмотрены (…) Решения Конституционного суда — это не священное писание, они могут меняться. И в истории нашей страны такие периоды бывали. Я напомню, что после войны Советский союз отменил применение смертной казни. Продолжалось это недолго. Достаточно быстро смертная казнь была восстановлена. Связано это было с высоким ростом насильственных преступлений, в том числе убийств. Что будет в будущем, я не знаю», - заинтриговал бывший президент.
Ранее Медведев уже говорил, что смертная казнь в России могла бы применяться для «опаснейших преступников».
ПРОРОЧЕСТВО ЗОРЬКИНА И РАСШИФРОВКА ФАДЕЕВА
В начале марта глава СПЧ Валерий Фадеев попытался раскрыть сказанное Медведевым «между строк».
«Я против возвращения смертной казни, есть много факторов, в том числе религиозных. Но что имел в виду Дмитрий Анатольевич и некоторые другие деятели, которые говорят о возвращении смертной казни? Они имеют в виду наказания за военные преступления, на территории Донбасса, в первую очередь. Я полагаю, что когда операция будет закончена, и когда начнутся расследования военных преступлений, а они уже ведутся прокуратурой, следственным комитетом, вот тогда этот вопрос встанет, и общество от него не уйдет, от этого вопроса, будет его обсуждать», - сказал Фадеев РИА Новости.
В ЛДПР подтвердили 16 марта, что готовы вынести на обсуждение инициативу о референдуме по вопросу возвращения смертной казни за «самые тяжкие преступления».
По мнению фракции, выхода России из Совета Европы позволит скинуть «оковы чуждых нам ценностей и правил», в числе которых и запрет на смертную казнь.
Подобную перспективу допускали и представители других партий, в том числе «Единой России». При этом председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин предрекал возвращение смертной казни в Россию задолго до событий на Украине.
«Пока есть умышленные убийства, вопрос о применении смертной казни не может быть полностью закрыт», — написал Зорькин в книге «Конституционное правосудие: процедура и смысл», выдержки из которой СМИ приводили в декабре 2021 года.
ХОТИМ – ОТМЕНИМ, ХОТИМ - ОСТАВИМ
На этом фоне большинство правозащитников настаивают на сохранении моратория.
Член СПЧ Александр Брод говорил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», ссылаясь на опыт других стран, что смертная казнь не влияет на снижение криминализации общества.
«В этическом, нравственном плане введение смертной казни будет означать, что единственным способом установления законности и справедливости будет насилие. Это очень опасно для общества и будет способствовать его деградации. В Российском законодательстве существует пожизненное заключение – более тяжкая мера наказания для осужденных. Никому не позавидуешь», - отмечал Брод.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова также считает, что пожизненного заключения достаточно.
«Пожизненное заключение, я считаю, является адекватной мерой наказания за особо тяжкое преступление. Приостановление членства России в Совете Европы не приведет к тому, что в стране будет возвращена такая мера наказания, как смертная казнь», — предположила Москалькова.
Журналист и телеведущий Владимир Познер называл смертную казнь «узаконенным убийством», указав, что такое наказание не испугает террористов.
«Во-первых, это просто узаконенное убийство в виде наказания. Я принципиально считаю, что ни человек, ни власть не имеют права лишать человека жизни. Во-вторых, к сожалению, бывают ошибки, когда судят человека, выносят обвинительный приговор, а потом выясняется, через какое-то время, что он невиновен. Что касается террористов, то эта категория не боится смерти. Более того, они идут осознанно на смерть, полагая, что это их священный долг, и что за это получат воздаяние», - объяснял Владимир Владимирович.
Со своей стороны, член СПЧ Леонид Поляков говорил «Радиоточке НСН», что в обществе есть запрос на смертную казнь, и в этом вопросе никто не должен «поучать» Россию.
«Это наш выбор: хотим – отменим, хотим – оставим. Но, насколько я понимаю, большинство из нашего народа считает, что такая мера должна быть предусмотрена. Есть чудовищные преступления, за которые надо отвечать жизнью: против детей, террористы и еще некоторые. Дмитрий Анатольевич вовремя ставит этот вопрос. Если мы выходим из Совета Европы, пора самим решать, что нам делать, не ориентируясь на тех, кто норовит нас поучать», - призвал Поляков.
А вот в Русской православной церкви (РПЦ) пока выступают против возвращения смертной казни в Россию, указывая на возможность просвещения осужденных.
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