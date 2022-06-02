Песков: вопрос о снятии моратория на смертную казнь в повестке не стоит
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заявил, что позиция Кремля в отношении моратория на смертную казнь не менялась, сообщает РИА Новости.
Комментируя высказывания лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, который не исключил проведение референдума о возвращении смертной казни, он отметил, в повестке Кремля этот вопрос сегодня не стоит.
«Просто такого вопроса сейчас нет в Кремле на повестке дня. Мы не обсуждаем этот вопрос», - заключил Песков.
Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила отменить мораторий на смертную казнь для педофилов-убийц, сообщает RT.
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