В Лондоне отреагировали на смертный приговор британским наемникам в ДНР
Лондон сделает все возможное для освобождения приговоренных в Донбассе подданных королевства, заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.
Ранее Верховный суд ДНР приговорил иностранных наёмников - двоих подданных Великобритании Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также марокканца Саадуна Брагима, к расстрелу.
Трасс назвала нелегитимным вынесенный британцам смертный приговор и осудила его, сообщает РИА Новости.
Пресс-секретарь премьер-министра Бориса Джонсона Джейми Дэвис, в свою очередь, выразил обеспокоенность за судьбу двух соотечественников и пообещал добиваться их освобождения.
В то же время власти ДНР утверждают, что запросов о судьбе осужденных британцев из Лондона пока нре получали.
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