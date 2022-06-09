В Лондоне отреагировали на смертный приговор британским наемникам в ДНР

Трасс назвала нелегитимным вынесенный британцам смертный приговор и осудила его, сообщает РИА Новости.

Пресс-секретарь премьер-министра Бориса Джонсона Джейми Дэвис, в свою очередь, выразил обеспокоенность за судьбу двух соотечественников и пообещал добиваться их освобождения.

В то же время власти ДНР утверждают, что запросов о судьбе осужденных британцев из Лондона пока нре получали.

