В Лондоне отреагировали на смертный приговор британским наемникам в ДНР

Лондон сделает все возможное для освобождения приговоренных в Донбассе подданных королевства, заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

Ранее Верховный суд ДНР приговорил иностранных наёмников - двоих подданных Великобритании Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также марокканца Саадуна Брагима, к расстрелу.

«Ответят за злодеяния!»: В ЛНР выступили против обмена радикалов с «Азовстали» на россиян

Трасс назвала нелегитимным вынесенный британцам смертный приговор и осудила его, сообщает РИА Новости.

Пресс-секретарь премьер-министра Бориса Джонсона Джейми Дэвис, в свою очередь, выразил обеспокоенность за судьбу двух соотечественников и пообещал добиваться их освобождения.

В то же время власти ДНР утверждают, что запросов о судьбе осужденных британцев из Лондона пока нре получали.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ДНРПриговорВеликобританияЛондон
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры