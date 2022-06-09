«Накажут как наемников!»: В Госдуме допустили смертные приговоры для украинских националистов

Смертная казнь может грозить не только иностранным наемникам, воевавшим на стороне Украины, но и военнослужащим ВСУ с националистами, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» депутат Госдумы, экс-премьер ДНР Александр Бородай.

Ранее в четверг Апелляционная палата Верховного суда ДНР приговорила к смертной казни двух британцев и марокканца, воевавших в качестве наемников на стороне Украины.