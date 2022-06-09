«Накажут как наемников!»: В Госдуме допустили смертные приговоры для украинских националистов
Украинским военным, совершившим чудовищные преступления, может грозить высшая мера наказания, как и наемникам, сказал в эфире НСН Александр Бородай.
Смертная казнь может грозить не только иностранным наемникам, воевавшим на стороне Украины, но и военнослужащим ВСУ с националистами, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» депутат Госдумы, экс-премьер ДНР Александр Бородай.
Ранее в четверг Апелляционная палата Верховного суда ДНР приговорила к смертной казни двух британцев и марокканца, воевавших в качестве наемников на стороне Украины.
«Многие так называемые военнослужащие ВСУ, я уж не говорю про тех, кто служил в нацбатах, совершили тяжелейшие преступления, как против военных, так и против гражданских. Тем, кто совершил страшные преступления, о которых даже говорить не хочется, грозит ровно такая же мера наказания. Убивать военных также преступно, как пытать и убивать гражданских. Есть преступления совсем чудовищные с точки зрения морали, многие замешаны и в этом», - сказал Бородай.
Он высказал мнение, что смертный приговор может по-разному подействовать на других наемников, продолжающих воевать.
«Кто-то из наемников попытается избежать перспективы смертной казни, а кто-то решит рискнуть и, понимая, что перспективы в плену весьма и весьма плачевные, сдаваться в плен не будет. Это зависит от конкретных наемников, кто как», - предположил собеседник «Радиоточки НСН».
При этом Бородай признался, что не знает, есть ли у приговоренных к высшей мере наказания иностранцев шанс все-таки остаться живыми, став участниками обмена военнопленных.
Вместе с тем, глава ДНР Денис Пушилин заявил вечером 9 июня, что существует возможность помилования осужденных иностранных наемников.
Ранее представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко говорил НСН, что согласно нормам международного права «солдаты удачи» не попадают под Женевскую конвенцию и считаются преступниками, так что «никаких поблажек им не будет».
Он также высказал мнение, что украинских радикалов и националистов, сдавшихся на «Азовстали», категорически нельзя обменивать, и они должны понести наказание за свои злодеяния.
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