Терпение на исходе: ВСУ готовятся перейти Днепр, Запад думает о заморозке конфликта

Так, в России ожидают масштабных боев с конца июля и до середины августа. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в интервью НСН 24 июля заявлял, что украинская армия задействовала только половину своих сил. Он также сообщил, что в ближайшее время ВСУ могут предпринять попытку форсирования Днепра и захвата Запорожской АЭС.

«Если говорить о кровопролитных боях, то крайне велика эскалация конфликта со стороны противника с конца июля до середины августа. Этот период наиболее благоприятен с точки зрения погодных условий: теплая и сухая часть года. Это может повлиять на принятие решений о форсировании Днепра и попытке захватить Запорожскую АЭС. Сейчас, из тех сил, которые подготовлены для наступления ВСУ, максимум использовано в пределах половины. С осени возможно будет усиление возможностей ВС РФ. Понятное дело, что противнику это известно. Коридор возможностей у них не такой большой», - сказал Рогов.

Между тем украинская армия продолжает нести большие потери. Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин 25 июля сообщил, что за время контрнаступления ВСУ потеряли 30% своей боевой техники.

«Мы, по разным подсчетам, 30% их боевой техники уничтожили, и очень большое количество украинского личного состава погибло. Способна ли Украина продолжать дальнейшее наступление, и в каких темпах, пока неизвестно. Тем более, что не они сами выбирают принцип наступления. Их гонят наступать кураторы», — сказал Литовкин в разговоре с Ura.ru.

Он также отметил, что у Вооруженных сил РФ есть шанс пойти в контратаку.