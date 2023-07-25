Терпение на исходе: ВСУ готовятся перейти Днепр, Запад думает о заморозке конфликта
Командование ВС РФ получило сведения о подготовке ВСУ к форсированию Днепра. Между тем потери Украины с 4 июня составили свыше 26 тысяч человек, а на Западе всё громче говорят о провале наступления Киева.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Снигиревке накапливают силы для штурма Днепра. Об этом заявил глава российской администрации Снигиревского района Юрий Барбашов.
«Те средства, которые перевозятся в направлении Снигиревки, те силы, которые там накапливаются, однозначно свидетельствуют о том, что готовится форсирование речной преграды», - сказал Барбашов.
Он отметил, что все сведения уже переданы командованию армии России. По словам главы администрации, Снигиревка превращается в «пункт накопления, координации и сортировки войск». Кроме того, указал Барбашов, там идут работы для организации штаба группировки войск Украины.
Снигиревка находится на правом берегу Днепра, подконтрольном ВСУ.
Так, в России ожидают масштабных боев с конца июля и до середины августа. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в интервью НСН 24 июля заявлял, что украинская армия задействовала только половину своих сил. Он также сообщил, что в ближайшее время ВСУ могут предпринять попытку форсирования Днепра и захвата Запорожской АЭС.
«Если говорить о кровопролитных боях, то крайне велика эскалация конфликта со стороны противника с конца июля до середины августа. Этот период наиболее благоприятен с точки зрения погодных условий: теплая и сухая часть года. Это может повлиять на принятие решений о форсировании Днепра и попытке захватить Запорожскую АЭС. Сейчас, из тех сил, которые подготовлены для наступления ВСУ, максимум использовано в пределах половины. С осени возможно будет усиление возможностей ВС РФ. Понятное дело, что противнику это известно. Коридор возможностей у них не такой большой», - сказал Рогов.
Между тем украинская армия продолжает нести большие потери. Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин 25 июля сообщил, что за время контрнаступления ВСУ потеряли 30% своей боевой техники.
«Мы, по разным подсчетам, 30% их боевой техники уничтожили, и очень большое количество украинского личного состава погибло. Способна ли Украина продолжать дальнейшее наступление, и в каких темпах, пока неизвестно. Тем более, что не они сами выбирают принцип наступления. Их гонят наступать кураторы», — сказал Литовкин в разговоре с Ura.ru.
Он также отметил, что у Вооруженных сил РФ есть шанс пойти в контратаку.
«Мы обязательно будем наступать, потому что без наступления победа не одерживается и успех не достигается в окопах», — подчеркнул Литовкин.
В свою очередь министр обороны РФ Сергей Шойгу 11 июля сообщал, что с начала контрнаступления, 4 июня, ВСУ потеряли свыше 26 тысяч военных. Кроме того, за это время российские военные уничтожили 1244 единицы бронетехники Украины. А президент России Владимир Путин 23 июля заявил, что безвозвратные потери Киева составили уже свыше 26 тысяч человек.
Тем временем на Западе все больше говорят о провале украинского наступления. В статье польской газеты Rzeczpospolita за 25 июля говорится, что провал контрнаступления ВСУ может привести к сокращению финансовой и военной помощи со стороны стран Запада. Издание также отметило, что обучение украинских военных по стандартам НАТО не привело к особым результатам.
«В конце июня стало ясно, что украинское контрнаступление не соответствует ожиданиям западных военачальников и политических лидеров. Станы Запада, в том числе США, предоставили Киеву танки и бронетехнику, но в конечном итоге они мало что смогли сделать. Ни терпение, ни военная техника не являются бесконечными ресурсами», — говорится в сообщении.
Президент Чехии Петр Павел заявлял, что Украина имеет только одну попытку провести наступление в 2023 году. Он считает, что в случае провала контрнаступления подготовить новое не получится по объективным причинам. По словам президента, следующая возможность у Киева появится только в 2024 году.
Кроме того, Петр Павел не исключил, что по итогам контрнаступления могут начаться переговоры о завершении конфликта. Альтернативой он назвал переход противостояния в стадию заморозки до следующего года.
Ранее Politico писало, что власти Соединенных Штатов обсуждают перспективу заморозки украинского конфликта на долгие годы и даже десятилетия. По данным издания, администрация президента Джо Байдена рассчитывает, что для этого нужно определить границы, которые Украина и Россия согласились бы не пересекать. Указывается, что они не обязательно должны быть официальными. Подчеркивается, что такой сценарий наиболее реалистичен, так как ни одна из сторон не собирается признавать поражение, сообщает «Радиоточка НСН».
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