Подполковник Дэвис: Потеря Украиной Красноармейска приведет к коллапсу всего фронта

Переход Красноармейска под контроль российской армии может обернуться для Киева коллапсом всего фронта, заявил на YouTube подполковник армии США Дэниел Дэвис.

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По его словам, Красноармейск более важен с тактической точки зрения, чем Сумы, Харьков и Запорожье. Если войска Украины не смогут удержать Красноармейск, то Киеву грозит потеря контроля над всей обороной. Эксперт считает, что Красноармейск откроет перед Москвой новые оперативные возможности. РФ получит дополнительные ресурсы для развития наступления в других областях.

Ранее стало известно, что армия России готовит плацдарм для освобождения Красноармейска, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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