К весне закончится: Украине предрекают конец наступления, ВС РФ идут вперед

ВСУ продолжат попытки наступления до конца августа, после чего будет перерыв, а к весне «все закончится», говорят в рядах ВС РФ. Между тем российская армия продвигается на Луганском направлении, а Киев несет рекордные потери. 

Украинские военные будут продолжать попытки контрнаступления до конца августа, потом будет перерыв. Такое заявление сделал командующий группировкой «Центр» генерал-лейтенант Андрей Мордвичев в интервью «Соловьев LIVE».

«Для наступа у них хватит до конца августа времени, потянут они еще до конца августа. Потом будет небольшой перерыв», — сказал он, отвечая на вопрос, надолго ли у ВСУ еще хватит запала для контрнаступления.

По словам Мордвичева, зимой у Вооруженных сил Украины (ВСУ) не будет особых достижений. А «к весне это все закончится», указал он. Таким образом, это первый подобный прогноз от столь высокопоставленного военнослужащего Вооруженных сил России.

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Так, косвенно и примерно такой прогноз подтверждают и ожидания Киева. Глава Минобороны Украины Алексей Резников прямо заявил, что ожидает окончания боев и принятия Украины в НАТО (реально возможное только после завершения конфликта) именно к лету 2024 года. В интервью телеканалу CNN он напомнил, что в июле 2024 года, когда будет проводиться саммит НАТО, будет отмечаться 75-летняя годовщина создания альянса.

«Кто знает, может, это будет очень важный день для Украины», – сказал он.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что Москва внимательно наблюдает за ситуацией и напоминает, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации.

Между тем Украина продолжает терять большие силы в ходе наступления. Президент России Владимир Путин 23 июля заявил, что контрнаступление ВСУ «провалилось». Он также заметил, что уничтожено рекордное количество западной техники.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский 21 июля признал, что контрнаступление идет очень тяжело из-за медленных поставок вооружений со стороны Запада. По его словам, Киев не рассчитал нужное для подготовки контрнаступления время.

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«Мы планировали начать его весной, но этого не случилось, потому что, честно говоря, у нас не было достаточно боеприпасов и вооружений, не было достаточно бригад, которые были бы обучены пользоваться этим оружием, их подготовка шла за пределами Украины», — сказал Зеленский на форуме в штате Колорадо.

Тем временем на отдельных участках российские военные перешли в контратаку. По данным Telegram-канала «WarGonzo», на Артемовском направлении ВС РФ пытались продвинуться к Ивановскому, идут ожесточенные встречные бои у Клещеевки. Отмечается, что российские военные контратаковали у Хромового с целью вернуть занятые Киевом позиции, однако ВСУ не отошли.

Также сообщается об успехах российской армии на Луганском направлении. Отмечается, что есть есть серьезный успех у Новоегоровки. ВС РФ вышли к населенному пункту на правом берегу реки Жеребец и продвинулись на 3,5 километра по глубине и на пять километров по фронту, заняв высоты.

«На Луганском направлении ВС РФ при поддержке артиллерии атаковали у Белогоровки, а под прикрытием авиации вели наступательные действия в Серебрянском лесном массиве со стороны Шипиловки. Есть небольшое продвижение на последнем из перечисленных участков», - говорится в Telegram-канале.

На Запорожском направлении обстановка в целом контролируется российскими войсками. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов 21 июля отмечал, что в районе Работино затишье. При этом он рассказал, что украинские войска пользуются тактикой «мясных штурмов», разминируя поля ценой собственных жизней.

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«Ситуация стабильно контролируемая. В районе Работино сейчас относительное затишье – идет перегруппировка противника, работает наша артиллерия и ударные дроны-камикадзе. Горят их хваленые «Леопарды». На Запорожском фронте «Брэдли» взяли практически без повреждений - наш ОПК его изучит. Запустили такое понятие как «мясные штурмы» - когда отправляют боевиков ВСУ на убой. По собственному признанию, они разминируют минные поля ногами. Ценой своих жизней прокладывают путь», - говорил он в интервью НСН.

Ранее, 11 июля, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что с начала контрнаступления, то есть с 4 июня, ВСУ потеряли более 26 тысяч военных. По его словам, в списке потерь украинской армии также значатся 21 самолет, пять вертолетов, 1244 танка и другой бронетехники, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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