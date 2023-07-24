К весне закончится: Украине предрекают конец наступления, ВС РФ идут вперед

Украинские военные будут продолжать попытки контрнаступления до конца августа, потом будет перерыв. Такое заявление сделал командующий группировкой «Центр» генерал-лейтенант Андрей Мордвичев в интервью «Соловьев LIVE».

«Для наступа у них хватит до конца августа времени, потянут они еще до конца августа. Потом будет небольшой перерыв», — сказал он, отвечая на вопрос, надолго ли у ВСУ еще хватит запала для контрнаступления.

По словам Мордвичева, зимой у Вооруженных сил Украины (ВСУ) не будет особых достижений. А «к весне это все закончится», указал он. Таким образом, это первый подобный прогноз от столь высокопоставленного военнослужащего Вооруженных сил России.