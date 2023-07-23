Путин назвал число потерь ВСУ
23 июля 202312:28
Российский лидер Владимир Путин в ходе переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Санкт-Петербурге 23 июля назвал число потерь украинской армии - свыше 26 тысяч человек с начала контрнаступления 4 июня.
Так он отреагировал на информацию белорусского лидера, который заявил, что Вооруженные силы Украины потеряли в ходе контрнаступления 26 тыс. человек.
«Больше. Уже больше», - отметил Владимир Путин.
Ранее российский лидер заявил о провале украинского контрнаступления, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru