Проход в аэропорт Санкт-Петербурга временно ограничен
7 июля 202501:01
Проход в терминал аэропорта «Пулково» в Санкт-Петербурге временно ограничен, сообщила в Telegram воздушная гавань.
Допуск будет осуществляться только по билетам. Встречающим и провожающим вход закрыт.
Кроме того, в терминале ограничена работа мобильного интернета.
Ранее аэропорт Санкт-Петербурга открыл прием самолетов на один час, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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