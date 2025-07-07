Проход в аэропорт Санкт-Петербурга временно ограничен

Проход в терминал аэропорта «Пулково» в Санкт-Петербурге временно ограничен, сообщила в Telegram воздушная гавань.

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Допуск будет осуществляться только по билетам. Встречающим и провожающим вход закрыт.

Кроме того, в терминале ограничена работа мобильного интернета.

Ранее аэропорт Санкт-Петербурга открыл прием самолетов на один час, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: pulkovoairport.ru
ТЕГИ:АэропортСанкт-ПетербургПулково

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