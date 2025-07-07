Трамп заявил, что был очень разочарован разговором с Путиным

Американский лидер Дональд Трамп заявил журналистам, что был очень расстроен своим телефонным разговором с президентом России Владимиром Путиным.

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«Я был очень разочарован», - сказал глава Белого дома. При этом свой телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским 4 июля Трамп назвал хорошим. Он отметил, что «по нему бьют очень сильно, как я и говорил».

Ранее Трамп заявил журналистам о недовольстве положением дел в урегулировании конфликта вокруг Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:СШАДональд ТрампРоссияВладимир Путин

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