«Более 26 тысяч военных»: Шойгу назвал потери Украины в ходе контрнаступления

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что с начала контрнаступления, то есть с 4 июня, Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли более 26 тысяч военных, сообщает РИА Новости.

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По его словам, в списке потерь украинской армии также значатся 21 самолёт, пять вертолетов, 1244 танка и другой бронетехники, в том числе 17 танков Leopard и 12 БМП Bradley.

Он уточнил, что российскими военными были уничтожен два украинских зенитных ракетных комплекса и 25 машин РСЗО, а также 403 артиллерийских орудия и миномета, в том числе иностранные - 43 американских системы М777 и 46 САУ, переданных Польшей, США и Францией.

«Это важная цифра, потому что основной урон всегда несёт артиллерия», - заключил министр.

Ранее Шойгу заявил, что на Краснолиманском направлении подразделения российской армии отразили наступление украинской армии и перешли в контратаку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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