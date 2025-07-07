Путин: На фронт отправили списанные автомобили чиновников

Об этом глава государства заявил в ходе осмотра выставки Народного фронта «Все для Победы!». Российский лидер поблагодарили за решение позволить федеральным госкомпаниям и органам власти передавать списанные машины напрямую на фронт, а не продавать, как это было ранее.

«Это была просьба командующих, напрямую», - отметил Путин.

Также президент рассказал, что российские беспилотники сожгли вражеской техники более чем на $2 млрд, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

