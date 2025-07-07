Путин: На фронт отправили списанные автомобили чиновников
Президент России Владимир Путин заявил, что решение направлять на фронт списываемые автомобили ведомств и государственных компаний было принято по просьбе командующих в зоне проведения спецоперации, сообщает РИА Новости.
Об этом глава государства заявил в ходе осмотра выставки Народного фронта «Все для Победы!». Российский лидер поблагодарили за решение позволить федеральным госкомпаниям и органам власти передавать списанные машины напрямую на фронт, а не продавать, как это было ранее.
«Это была просьба командующих, напрямую», - отметил Путин.
Также президент рассказал, что российские беспилотники сожгли вражеской техники более чем на $2 млрд, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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